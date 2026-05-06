Perú lanza su estrategia nacional de IA para guiar su desarrollo, uso y gobernanza al 2030

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Lima, 5 may (EFE).- El Gobierno de Perú presentó este martes la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2026-2030, una hoja de ruta que marca un hito en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial al servicio del país para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, a través del uso de la tecnología.

Esta estrategia busca orientar el desarrollo, uso y gobernanza de la IA en Perú, con «una implementación ética, segura, inclusiva y articulada entre el Estado, la academia, el sector privado y la sociedad civil, al servicio de las personas y del desarrollo del país», según señaló el Ejecutivo peruano en un comunicado.

Su implementación se dará a través de cuatro ejes fundamentales de forma articulada, entre ellos el desarrollo de talento y capacidades en IA, con el objetivo de fortalecer las competencias digitales de docentes, servidores públicos y estudiantes.

Un segundo eje será la innovación y emprendimiento basado en IA, con impulso a proyectos de investigación y soluciones basadas en IA para resolver problemas públicos y sociales.

El tercer eje corresponderá al marco ético y regulatorio de la IA, para establecer pautas y estándares que aseguren el uso responsable de la IA, protegiendo los derechos fundamentales y promoviendo la transparencia y la rendición de cuenta.

La cuarta línea de acción será la participación ciudadana y colaboración en IA, mediante espacios de diálogo y cocreación entre el Estado, sociedad civil, sector privado y organismos internacionales para una gobernanza inclusiva de la inteligencia artificial.

Durante la ceremonia de presentación de esta hoja de ruta, el primer ministro, Luis Arroyo, señaló que la ENIA será una herramienta clave para modernizar la salud, fortalecer la educación y hacer que el Estado sea más eficiente, cercano y rápido.

Arroyo confió en que la tecnología pueda llegar a cada rincón del país y resaltó el compromiso del Gobierno con un desarrollo tecnológico con valores que respete la dignidad y los derechos fundamentales.

En ese sentido, el jefe del gabinete ministerial del presidente interino, José María Balcázar, aseveró que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial pone en el centro a la persona, promoviendo una inteligencia artificial al servicio del país.

«Desde la Presidencia del Consejo de Ministros tenemos una tarea clara: impulsar reformas, destrabar procesos, convertir necesidades en soluciones reales y así preparar al Perú para el futuro, porque el desarrollo solo es verdadero cuando pone al centro al ciudadano y llega a todos los peruanos”, señaló.

Por su parte, el secretario de Gobierno y Transformación Digital, Ricardo Zapata, explicó que esta estrategia marca un momento decisivo para transformar la relación del Estado con una sociedad cada vez más interconectada y basada en datos, asegurando que el proceso de digitalización no sea un fin en sí mismo, sino un medio con vocación de servicio público para responder a las necesidades actuales de la ciudadanía. EFE

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