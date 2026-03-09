Perú ordena teletrabajo y clases a distancia por el racionamiento de gas tras una fuga en un ducto

El gobierno de Perú ordenó este viernes teletrabajo para el sector público y clases a distancia en todo Lima por el racionamiento de gas que originó una fuga en el ducto del principal yacimiento del país.

Las medidas, que también afectan al puerto vecino Callao, durarán hasta el 14 de marzo, fecha en que las autoridades prevén que se restablezca el suministro normal del combustible.

La crisis de abastecimiento provocó largas filas de vehículos a la espera de ser atendidos en las estaciones de servicio en Lima, la capital peruana de 10 millones de habitantes.

El decreto que regirá a partir de este sábado busca ahorrar energía para «asegurar el abastecimiento de gas en más de dos millones de hogares y garantizar» el desarrollo «de los servicios esenciales», según una nota de prensa oficial.

«Para la continuidad laboral se dispondrá del teletrabajo en el sector público en Lima y Callao en el período de la contingencia», hasta el 14 de marzo, dijo la primera ministra Denisse Miralles en conferencia con los medios.

El teletrabajo será obligatorio para el sector público. Las empresas privadas deberán evaluar si lo adoptan o no, aunque el gobierno las alienta a hacerlo.

Además, todas las escuelas y universidades deberán disponer clases a distancia o virtuales.

Para las industrias privadas afectadas por la restricción de gas, el gobierno sugirió «el adelanto de vacaciones» entre su personal.

El Ejecutivo decretó el lunes en emergencia el suministro de gas natural a causa de la fuga seguida de una deflagración en un ducto del yacimiento de Camisea, en la selva de Cusco (sureste).

A raíz de ello, la empresa Transportadora de Gas Natural (TGP) paralizó sus actividades en esa infraestructura.

La fiscalía inició una investigación a TGP por contaminación ambiental y atentado contra la salud, después de que que 35 indígenas amazónicos sufrieron afectaciones respiratorias y oculares leves.

Aparte de abastecer a su mercado interno, Perú exporta gas natural a México, China, Japón, Corea del Sur y algunos países de Europa.

