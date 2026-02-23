Perú pide a sus nacionales reforzar precauciones en México tras la muerte de El Mencho

3 minutos

Lima, 23 feb (EFE).- El Gobierno de Perú condenó este lunes los hechos violentos ocurridos en México y pidió a los peruanos que se encuentren en ese país que tomen mayores precauciones tras la jornada del domingo por la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

«Ante los graves hechos registrados en Guadalajara el pasado 22 de febrero, el Gobierno del Perú manifiesta su profundo rechazo a los actos de violencia perpetrados y su solidaridad con el pueblo de México, haciendo votos por el pronto restablecimiento de la seguridad y el orden público», indicó un comunicado difundido por la Cancillería.

La nota exhortó a los peruanos que se encuentren en el país norteamericano a «extremar las medidas de precaución y resguardo siguiendo las indicaciones de las autoridades», principalmente quienes residen o se encuentren en las zonas de Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

También pidió a sus nacionales mantenerse informados sobre la evolución de la situación de seguridad mediante los canales oficiales y permanecer alerta ante cualquier información que se publique en las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano y del Consulado General del Perú en México.

Además, recomendó estar atentos ante cualquier posible cambio o cancelación de sus vuelos nacionales e internacionales y bloqueos de carreteras, así como evitar desplazamientos y viajes no esenciales a las zonas señaladas en el comunicado.

Por último, apuntó que de acuerdo con los reportes recibidos hasta el momento, no se han registrado peruanos afectados.

El domingo, Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense.

Las autoridades mexicanas confirmaron este lunes que al menos 25 militares fallecieron el domingo, así como 30 miembros del CJNG en diversos enfrentamientos, la mayor parte en Jalisco.

El gobierno de Estados UNidos acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un «reinado de terror» en México y de destruir «innumerables vidas» con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países. EFE

