Perú prorroga la emergencia en 581 distritos ante el «peligro inminente» por las lluvias

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Lima, 8 may (EFE).- El Gobierno de Perú ha ampliado 60 días la declaración de estado de emergencia en 581 distritos de 21 departamentos del país ante el «peligro inminente» causado por la caída de lluvias intensas en esas localidades, informan fuentes oficiales.

La medida, que ha sido oficializada mediante cuatro decretos supremos publicados este viernes en el diario oficial El Peruano, comprende distritos de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y Huancavelica y Huánuco.

Además, de Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

La Presidencia peruana asegura que esta prórroga «permitirá continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, para la reducción de los riesgos y la respuesta y rehabilitación que correspondan».

Las acciones deberán ser ejecutadas por los gobiernos regionales y locales, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), ministerios del Gobierno e instituciones públicas y privadas.

Según las resoluciones, la decisión de ordenar esta ampliación de la emergencia se ha tomado después de recibir informes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) que han alertado del «peligro inminente» y la necesidad de culminar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

Esos informes también han remarcado que la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y regionales «continúa sobrepasada», por lo que es necesaria la intervención directa del Gobierno nacional.

El último reporte oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señala que el Indeci ha indicado que durante marzo pasado se produjeron 1.576 emergencias causadas por fenómeno naturales en el país.

De estas, 1.126 fueron generadas por lluvias intensas, 130 por deslizamientos, 71 por erosiones y vientos fuertes, 49 por derrumbes de cerros, 44 por inundaciones, 43 por huaicos (aludes), 31 por bajas temperaturas, 7 por tormentas eléctricas, 2 por marejadas y una por sismo y sequía, en cada caso.

Desde inicios de este año, y hasta abril pasado, un total de 87 personas han fallecido, 3 han sido declaradas desaparecidas y 32.215 han resultado damnificadas por efecto de las intensas lluvias registradas en las regiones del país, de acuerdo con datos del Indeci.

Las precipitaciones también han provocado, hasta ese momento, la destrucción de 1.720 viviendas y han dejado inhabitables otras 13.352, además de causar la perdida de 31.099 animales y de 4.418,60 hectáreas de cultivos, según la información oficial. EFE

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