Perú recibe 347 piezas arqueológicas repatriadas desde Estados Unidos

3 minutos

Lima, 16 dic (EFE).- El Gobierno de Perú recibió este martes un lote de 347 piezas culturales, entre ellas numerosos bienes arqueológicos de diferentes culturas prehispánicas como Chancay, Moche, Wari y Nazca, recuperadas de Estados Unidos informaron fuentes oficiales.

«No solamente recuperamos bienes, recuperamos memoria, dignidad y soberanía. Cada bien cultural que retorna al Perú vuelve al lugar que le pertenece en nuestra historia y nuestra identidad colectiva», dijo el ministro de Cultura, Alfredo Luna, en la ceremonia de entrega de las piezas.

Agregó que cada pieza recuperada por este trabajo conjunto con la Cancillería representa «una derrota al tráfico ilícito».

«Que esta devolución haya sido voluntaria refleja el crecimiento de una conciencia ética internacional sobre el patrimonio cultural», apuntó.

Los bienes culturales han sido repatriados gracias a las gestiones de la Embajada de Perú en Estados Unidos y de los consulados generales en Chicago, Denver y Nueva York, en su mayoría, fueron devueltos de forma voluntaria a las misiones diplomáticas peruanas, indicó la Cancillería en un comunicado.

Entre las piezas destacan tres cerámicas ceremoniales pertenecientes a las culturas prehispánicas de Cupisnique, Moche y Nazca, una máscara de cobre Moche con incrustaciones de concha en los ojos, dos conopas incas, pequeños recipientes rituales andinos, que representan camélidos en acto de apareamiento y una variedad de fragmentos textiles Chancay y Wari.

También resalta un colgante elaborado en concha de spondylus, un elemento muy preciado en el mundo andino obtenido de las profundidades del mar peruano, un collar de cuentas líticas estilo Chancay, además de varios vasos y botellas de cerámicas de distintas culturas.

La ceremonia de entrega de estas piezas fue celebrada en el Palacio de Torre Tagle, presidida por el canciller Hugo de Zela y el ministro Luna.

Durante su intervención, De Zela resaltó la estrecha labor que la red de embajadas y consulados mantiene con las autoridades locales, así como el trabajo institucional coordinado con los ministerios de Cultura, del Interior, el Ministerio Público y la Interpol para la recuperación de estas piezas.

Señaló que esta restitución reafirma el compromiso con la protección del patrimonio y con la memoria histórica del país.

El canciller resaltó la importancia del acuerdo con Estados Unidos relativo a la imposición de restricciones a la importación de categorías de materiales arqueológicos y etnológicos de Perú, que permitió la restitución de más de 400 bienes en 2025.

Para esta ceremonia donde se presentaron las piezas, se realizaron cuatro verificaciones conjuntas entre especialistas de la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección de Recuperaciones del Ministerio de Cultura. EFE

pbc/mmr/gad