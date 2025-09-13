Perú vence 2-0 a Portugal y está a un paso para acceder a la élite de la Copa Davis

Lima, 12 sep (EFE).- Perú está a un paso de clasificarse para la fase final que da acceso a la élite de la Copa Davis tras haber ganado los dos primeros partidos de individuales de la serie del Grupo Mundial I que le enfrenta a Portugal en Lima.

El equipo peruano terminó la primera de las dos jornadas de la serie con un 2-0 a favor, y la eliminatoria se decidirá este sábado cuando se disputen el partido de dobles y los otros dos encuentros de individuales.

Los peruanos Gonzalo Bueno e Ignasio Buse dieron los dos primeros puntos para el equipo local frente a los portugueses Nuno Borges y Jaime Faria en las canchas de tierra batida del Club Lawn Tennis, de la capital de Perú.

Bueno, situado en el puesto 269 del ránking de la ATP, dio la sorpresa del día al imponerse por 2-1 (3-6, 6-2 y 7-5) a Borges, la primera raqueta de Portugal al encontrarse en el puesto 52 de la clasificación de la ATP.

En el segundo encuentro, Buse (112) ratificó su gran momento de forma tras haber ganado el Challenger 125 de Sevilla (España) la pasada semana al arrasar a Faria (115) por 2-0 (6-0 y 6-2).

Para el partido de dobles, Perú allineará a una dupla formada por Buse y Juan Pablo Varillas, mientras que Portugal pondrá sobre la pista a Francisco Cabral y Nuno Borges.

Seguidamente tendrán lugar los otros dos partidos de individuales, donde Buse y Borges volverán a enfrentarse tras el partido de dobles, para cerrar la serie con el enfrentamiento entre Bueno y Faria. EFE

