Pescadores españoles rechazan las posibilidades de pesca para 2026 propuestas por Bruselas

3 minutos

Bruselas, 11 dic (EFE).- La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y la Confederación Española de Pesca (Cepesca) rechazaron este jueves las posibilidades de pesca para 2026 en las aguas comunitarias del Atlántico y en el Mediterráneo propuestas por la Comisión Europea (CE), mientras los ministros de los Estados miembros se reúnen hoy y mañana en Bruselas para cerrar un acuerdo.

«Cada año nos acogotan más, nos ponen nuevos recortes, nuevas imposiciones», dijo Basilio Otero, presidente de la FNCP, en declaraciones a medios españoles desde la capital belga, y añadió que «estamos derivando hacia un mayor número de importaciones y un menor número de barcos y de posibilidades de pesca de nuestros pescadores».

En el Mediterráneo, el Ejecutivo comunitario ha propuesto que cada buque de la flota pesquera española salga a faenar 9,7 días al año en 2026, una reducción del 64 % frente a los 27 días inicialmente planteados por Bruselas para las capturas de este 2025.

«Desde luego a nadie en su sano juicio se le ocurre proponer a una actividad empresarial 9,7 días de trabajo al año, y que sea rentable mucho menos», señaló Otero.

Según el patrón y armador gallego, «se está legislando el Mediterráneo como si el Mediterráneo fuese solamente europeo», refiriéndose a «países del norte de África que lógicamente no atienden a las obligaciones que hace Europa».

«Nos estamos haciendo un poco trampas al solitario», añadió.

Del mismo modo, el secretario general de Cepesca, Javier Garat, pidió que se mantuvieran «por lo menos 143 días de pesca», aunque añadió que «la clave» van a ser las medidas compensatorias.

Garat se refirió, por ejemplo, a la posibilidad de vetar la pesca de arrastre a más de 600 metros. «Eso sería completamente inviable. Eso sería cargarse la pesquería de gamba roja», comentó.

Ambos representantes hicieron hincapié en los esfuerzos ya realizados por la flota española, como el uso de puertas voladoras y vedas para proteger a ciertas especies.

En cuanto al Atlántico, la CE ha propuesto mantener las posibilidades de pesca de la merluza sur, aunque los pescadores españoles mostraron su preocupación respecto a las reducciones para otras especies como el abadejo, la caballa, el lenguado y la cigala del Golfo de Cádiz.

«En el caso del Atlántico, la especie que más nos preocupa es la cigala del Golfo de Cádiz», dijo Garat, ya que «son barcos que tienen una pesca especializada en estas especies».

Por otro lado, la ONG MedReAct calificó positivamente la propuesta del Ejecutivo europeo y llamó a países como España a apoyarla.

«MedReAct cree que la propuesta de la Comisión Europea puede mejorar la salud de las poblaciones de peces y debe ser apoyada por los Estados miembros, en particular Italia, España y Francia», dijo en un comunicado Domitilla Senni, directora de la ONG.

Y añadió: «Solo protegiendo los ecosistemas vulnerables, luchando contra la sobrepesca y reconvirtiendo el sector hacia técnicas pesqueras menos destructivas podremos ofrecer un futuro a nuestro mar y a las comunidades que dependen de él».

Los ministros de los Veintisiete deberán acordar las posibilidades de pesca de 2026 en las aguas comunitarias del Atlántico y en el Mediterráneo antes del fin de semana. EFE

par/mb/jgb

(video)