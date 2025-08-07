The Swiss voice in the world since 1935

Petro afirma que Colombia no reconoce ni soberanía ni autoridades peruanas en Santa Rosa

Bogotá, 7 ago (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este jueves en la ciudad fronteriza de Leticia que su Gobierno no reconoce ni la soberanía de Perú ni a las autoridades de ese país en la isla de Santa Rosa, una formación en el río Amazonas que marca el límite entre los dos países.

«Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona», dijo Petro en Leticia, ubicada frente a Santa Rosa, donde agregó que la asignación de dicha isla y de otras surgidas en el río Amazonas después del tratado firmado en 1929 debe discutirse en una comisión binacional y, en última instancia, en tribunales internacionales. EFE

