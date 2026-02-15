Petro convoca movilizaciones tras suspensión del decreto que aumentó el salario mínimo

Bogotá, 15 feb (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, convocó para el próximo jueves movilizaciones en las plazas públicas del país en defensa del llamado «salario mínimo vital», sobre lo cual hablará este domingo al país en una alocución luego de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que aumentó esa retribución.

«Hoy a las 7 pm hablo por la televisión sobre el salario vital. El jueves a las 4 pm nos vemos en todas las plazas públicas de Colombia», escribió el mandatario en su cuenta de X.

El pasado viernes el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del 30 de diciembre que fijó en un 23,7 % el aumento del salario mínimo para 2026 y ordenó expedir una norma transitoria mientras se toma una decisión de fondo.

Petro señaló que «espera resultados» de una reunión de concertación convocada para el lunes para revisar el nuevo decreto y sostuvo que el Gobierno tiene «razones técnicas, económicas y constitucionales de sobra» para sustentar el incremento.

El salario mínimo para 2026 fue fijado en dos millones de pesos (unos 546 dólares), incluido el auxilio de transporte, una medida que, según el Gobierno, beneficia a 2,3 millones de trabajadores, pero que ha sido cuestionada por gremios empresariales por su posible impacto en la inflación y el empleo formal.

El jefe de Estado aseguró que los cálculos sobre salario relativo en Colombia y el rezago entre salario y productividad laboral respaldan la decisión adoptada por el Ejecutivo a finales del año pasado. EFE

