Petro denuncia el hallazgo de cuerpos en el mar de Colombia que «pueden ser» por un bombardeo de EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el domingo abrir una investigación sobre el hallazgo de dos cuerpos en la orilla del mar en un pueblo en la frontera con Venezuela y sugirió que su muerte pudo deberse a un bombardeo estadounidense en el Caribe.

El jueves, la cadena pública de televisión RTVC emitió un reportaje sobre el hallazgo de dos cuerpos en un poblado de pescadores conocido como Puerto López y de varios otros cadáveres que supuestamente aparecieron del lado venezolano, sin precisar el número o las locaciones de esos descubrimientos.

«Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de la Guajira», escribió Petro en la red social X y solicitó a la autoridad forense colombiana «establecer identidades y coordinar con la fiscalía de Venezuela».

«Pueden ser muertos por bombardeo en el mar», señaló el mandatario izquierdista.

Un vocero de la policía del departamento de La Guajira (norte) confirmó a la AFP que los cuerpos fueron hallados el jueves en esa playa de pescadores, pero aclaró que no se han determinado las circunstancias de sus decesos.

Fuerzas militares de Estados Unidos han bombardeado desde septiembre unas 21 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico supuestamente vinculadas al narcotráfico, bajo órdenes del presidente Donald Trump.

Los ataques han dejado más de 80 muertos.

Petro, en medio de crecientes tensiones diplomáticas con su homólogo estadounidense, denuncia que los bombardeos son «ejecuciones extrajudiciales» y es crítico de la política antidrogas de Washington.

Trump retiró a Colombia este año de una lista de naciones aliadas en la lucha antinarco, por considerar que el país no hace lo suficiente por detener el tráfico de cocaína.

También impuso severas sanciones económicas contra Petro y algunos miembros de su familia.

Colombia es el país que más cocaína produce en el mundo.

Petro, a ocho meses de dejar el poder, considera que las medidas son injustas y asegura que bajo su gobierno se han hecho récord de incautaciones de droga.

