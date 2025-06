Petro dice que no quiere una nueva Constitución para Colombia sino que se cumpla la actual

Bogotá, 25 jun (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que no busca una nueva Constitución para el país, sino que se cumpla la actual, aunque reiteró su llamado a que la sociedad colombiana se autoconvoque para promover una asamblea constituyente.

«Lo que le he propuesto a la sociedad colombiana es que se autoconvoque porque no quiero que sea letra muerta, no porque quiero una nueva Constitución, realmente hay que aplicar la existente», declaró el mandatario durante un acto en la Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde firmó como ley su reforma laboral.

Petro sorprendió la semana pasada anunciando que, en las próximas elecciones legislativas de marzo de 2026, «será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente». El anuncio, sin mayores detalles, generó rechazo de distintos actores políticos, que recordaron que solo el Congreso tiene la facultad de proponer una convocatoria constituyente.

«No la he convocado por decreto, simplemente he hablado que el pueblo puede autoconvocarse y ya me están procesando penalmente por esta frase», afirmó hoy el presidente, y agregó: «En cualquier país democrático, cuando fallan los poderes constituidos, el constituyente puede convocarse».

Petro, quien asumió el poder en agosto de 2022 con grandes ambiciones de cambio, había planteado en las últimas semanas —en medio de tensiones con el Congreso por su reforma laboral— la posibilidad de una asamblea constituyente.

Su argumento es que la Constitución vigente, de 1991, establece un «Estado social de derecho», pero, según él, algunos sectores políticos y magistrados de altas cortes siguen apegados al concepto de «Estado de derecho» propio de la Constitución de 1886.

«La Constitución existente no se aplica y la responsabilidad de que no se aplique es de quienes han dirigido colombia en los últimos 34 años», señaló hoy.

Si bien la Constitución colombiana prevé la convocatoria a una asamblea constituyente como vía para reformarla, su artículo 376 establece que debe aprobarse una ley por mayoría en ambas cámaras legislativas antes de someter la decisión a votación popular.

El antecedente de una papeleta para una asamblea constituyente en Colombia se remonta a 1990 cuando la sociedad civil, liderada por un movimiento estudiantil, consiguió que en las elecciones legislativas de ese año una tarjeta no oficial preguntara si debía convocarse ese mecanismo para cambiar una carta magna de más de 100 años.

Aunque la llamada ‘séptima papeleta’ no fue reconocida oficialmente, el entonces presidente, Virgilio Barco, decretó un estado de sitio para que se organizara un plebiscito constitucional en las presidenciales de ese mismo año, lo que dio origen a la Constitución actual. EFE

