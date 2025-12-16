Petrobras compra la mitad del capital de la subsidiaria de Lightsource bp en Brasil

São Paulo, 16 dic (EFE).- La petrolera brasileña Petrobras anunció este martes la compra del 49,9 % del capital de la subsidiaria de Lightsource bp en Brasil, para desarrollar proyectos de energía renovable.

El acuerdo se estructurará como una empresa conjunta, con gestión compartida entre ambas compañías, según un comunicado enviado al mercado, en el que no se detalla el valor de la adquisición.

Lightsource bp, propiedad de la petrolera británica bp, contribuirá al acuerdo con su cartera de proyectos en Brasil, incluyendo la central solar fotovoltaica de Milagres, en el municipio de Abaiara, en el estado de Ceará, que cuenta con una capacidad instalada de 212 MW.

Esta operación le permite a la petrolera estatal entrar en el mercado de energía solar, dentro de su estrategia de ampliar la producción de energía renovable.

En el comunicado se afirmó que, en el actual estado de la operación, «el valor de la transacción no es materialmente relevante» para la petrolera. EFE

