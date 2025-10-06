The Swiss voice in the world since 1935
Petrobras importa por primera vez gas natural del yacimiento argentino Vaca Muerta

Este contenido fue publicado en
1 minuto

São Paulo, 6 oct (EFE).- Petrobras realizó la primera importación de gas natural no convencional desde el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, ubicado en la Patagonia argentina, según informó la empresa estatal brasileña este lunes.

La operación fue realizada el pasado viernes en colaboración con Pluspetrol, en el marco del acuerdo celebrado entre las empresas y sus subsidiarias, Petrobras Operaciones y Gas Bridge Comercializadora.

En total, ingresaron a Brasil 100.000 metros cúbicos de gas natural a través de gasoductos que pasaron por Bolivia, con el objetivo de poner a prueba «el marco comercial y operativo» del acuerdo, según expresó el comunicado divulgado por la compañía brasileña.

De acuerdo con el contrato, Petrobras puede importar hasta 2 millones de metros cúbicos de gas natural por día de forma ininterrumpida.

Otras operaciones de importación ocurrirán a medida que las empresas identifiquen oportunidades comerciales, según la nota de Petrobras. EFE

adm/cms/eav

