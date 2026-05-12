Petrobras reporta ganancias menores en el primer trimestre de 2026

afp_tickers

2 minutos

La estatal brasileña Petrobras anunció este lunes una caída de sus ganancias en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado, a pesar de la elevada producción y los altos precios del petróleo.

El resultado, sin embargo, superó las expectativa del mercado, según reportes de medios brasileños.

Entre enero y marzo, Petrobras obtuvo un beneficio neto de 32.700 millones de reales (6.200 millones de dólares). Esa cifra representa una caída del 7,2% frente los 35.200 millones de reales que consiguió en ese mismo periodo en 2025.

La facturación fue de 123.686 millones de reales (23.535 millones de dólares), un pequeño aumento del 0,4% respecto al año anterior en la contabilidad en reales.

Los resultados se dan en un contexto de aumento de la producción de petróleo y gas en Brasil, y los altos precios de los combustibles provocados por la guerra desatada en febrero en Medio Oriente.

Pero la empresa dijo en un comunicado que esos factores «no se reflejaron» en la facturación en los primeros tres meses del año.

«Entregamos resultados financieros consistentes en el primer trimestre de 2026», dijo el director financiero Fernando Melgarejo, citado en la nota.

«Nuestras inversiones se están convirtiendo en crecimiento de la producción de petróleo y derivados», añadió.

La gigante estatal brasileña triplicó sus ganancias en 2025 respecto al año anterior, a 19.600 millones de dólares, impulsada por una producción récord de petróleo y gas.

La empresa proyecta expandir lo que ha denominado sus «fronteras de exploración» con un megaproyecto en el Margen Ecuatorial, un área marítima cerca de las costas de la Amazonía.

Tras años de discusión, Petrobras recibió en octubre una licencia de la autoridad pública ambiental para empezar las perforaciones en el área, en medio de críticas de ambientalistas.

El presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva ha impulsado el proyecto bajo el argumento de que se necesita el dinero del petróleo para financiar la transición energética.

Al tiempo, Brasil participó el mes pasado en una inédita cumbre a favor de cortar con los combustibles fósiles. Ese camino, defienden sus proponentes, busca no solo combatir el cambio climático, sino garantizar su seguridad energética, en riesgo por la guerra en Irán.

rsr/lb/mvl