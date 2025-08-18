The Swiss voice in the world since 1935

Petrolera estatal uruguaya detiene su producción por una reparación tras una fuga de crudo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Montevideo, 17 ago (EFE).- La petrolera estatal uruguaya Ancap detuvo su producción en la principal refinería del país para llevar a cabo una reparación tras una fuga de crudo, aunque aseguró que el abastecimiento para la población está asegurado mediante inventarios e importación de producto refinado.

Así lo indica un comunicado emitido este domingo, en el que detalló que la producción quedará frenada hasta que se retome el bombeo de crudo a través de la boya de José Ignacio, ubicada a unos 160 kilómetros de Montevideo.

«El pasado 3 de agosto la detección de una leve fuga de en la boya durante las maniobras de inicio de bombeo impidió la continuación de la descarga de crudo. Desde entonces, los técnicos y buzos de Ancap realizaron inspecciones y maniobras diarias para identificar las causas», detalla el texto.

De acuerdo con esto, añade que la zona a reparar fue localizada en una estructura submarina ubicada en el fondo, que conecta los manguerotes que descienden de la boya con el ducto submarino que permite la transferencia del crudo a la planta.

«Tras esta constatación, los técnicos realizan las reparaciones necesarias para volver a operar con normalidad. El tiempo que lleven los trabajos está supeditado a las condiciones climáticas, ya que el PLEM (PipeLine End Manifold) se encuentra a 20 metros de profundidad», enfatiza el texto.

Por otra parte, hace hincapié en que las trazas de petróleo halladas en algunas playas del departamento (provincia) de Maldonado el pasado fin de semana no tienen relación con la boya petrolera.

Finalmente, la petrolera estatal remarca en el comunicado que, para asegurar el suministro, se encuentra importando producto refinado y que se trabajará bajo dicho régimen «hasta retomar el bombeo en condiciones seguras». EFE

scr /gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR