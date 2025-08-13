The Swiss voice in the world since 1935

Pezeshkian califica como espejismo la promesa israelí de resolver la crisis hídrica iraní

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Teherán, 13 ago (EFE).– El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, calificó este miércoles como “espejismo” la promesa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a los iraníes para resolver la crisis hídrica en su país si derrocan a la República Islámica.

“¿El régimen que ha privado de agua y alimentos a la población de Gaza pretende llevar agua a la población de Irán? ¡Qué espejismo!”, escribió Pezeshkian en la red social X, en alusión a la crisis alimentaria que sufren los gazatíes en el enclave palestino.

Así reaccionó el mandatario iraní al vídeo publicado la víspera por la oficina del primer ministro israelí en el que Netanyahu prometió que en el momento en que ese país “sea libre” enviará a expertos en desalinización y reciclaje de agua para hacer frente a los problemas hídricos de Irán, que se enfrenta su quinto año consecutivo de sequía, con embalses casi vacíos.

En un vídeomensaje en inglés, subtitulado en persa, Netanyahu animó a los iraníes a “arriesgarse” y “protestar contra la tiranía”, en referencia a la República Islámica.

“Os animo a ser valientes y atrevidos, a atreveros a soñar. Arriesgaos por la libertad, por vuestros futuros, por vuestras familias. ¡Merece la pena!”, aseguró el mandatario israelí.

Netanyahu dijo que “la sed de agua en Irán solo equivale a la sed de libertad”.

El primer ministro israelí se refirió también a la guerra de doce días que libró Israel contra Irán en junio y afirmó que las autoridades iraníes “perdieron de manera miserable”.

Durante la guerra, Israel bombardeó instalaciones militares, nucleares y civiles, causando más de mil muertos, entre ellos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares iraníes.

Irán respondió a esos ataques con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, que provocaron 31 muertos. EFE

ash/jlr/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR