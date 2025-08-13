Pezeshkian califica como espejismo la promesa israelí de resolver la crisis hídrica iraní

Teherán, 13 ago (EFE).– El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, calificó este miércoles como “espejismo” la promesa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a los iraníes para resolver la crisis hídrica en su país si derrocan a la República Islámica.

“¿El régimen que ha privado de agua y alimentos a la población de Gaza pretende llevar agua a la población de Irán? ¡Qué espejismo!”, escribió Pezeshkian en la red social X, en alusión a la crisis alimentaria que sufren los gazatíes en el enclave palestino.

Así reaccionó el mandatario iraní al vídeo publicado la víspera por la oficina del primer ministro israelí en el que Netanyahu prometió que en el momento en que ese país “sea libre” enviará a expertos en desalinización y reciclaje de agua para hacer frente a los problemas hídricos de Irán, que se enfrenta su quinto año consecutivo de sequía, con embalses casi vacíos.

En un vídeomensaje en inglés, subtitulado en persa, Netanyahu animó a los iraníes a “arriesgarse” y “protestar contra la tiranía”, en referencia a la República Islámica.

“Os animo a ser valientes y atrevidos, a atreveros a soñar. Arriesgaos por la libertad, por vuestros futuros, por vuestras familias. ¡Merece la pena!”, aseguró el mandatario israelí.

Netanyahu dijo que “la sed de agua en Irán solo equivale a la sed de libertad”.

El primer ministro israelí se refirió también a la guerra de doce días que libró Israel contra Irán en junio y afirmó que las autoridades iraníes “perdieron de manera miserable”.

Durante la guerra, Israel bombardeó instalaciones militares, nucleares y civiles, causando más de mil muertos, entre ellos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares iraníes.

Irán respondió a esos ataques con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, que provocaron 31 muertos. EFE

