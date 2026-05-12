Philip Davis intenta revalidar como primer ministro en las elecciones de hoy en Bahamas

2 minutos

San Juan, 12 may (EFE).- Más de 200.000 personas participan este martes en las elecciones generales de Bahamas, donde su primer ministro, Philip Davis, aspira a un segundo mandato y a ser el primer administrador del archipiélago atlántico en revalidar en más de una década.

Desde las 06.00 (10.00 GMT) las escuelas de votación arrancaron el proceso electivo y empezaron a recibir a los votantes que, por primera vez en la historia de Bahamas, tendrán tarjetas de votación biométricas, con las que el Gobierno pretende modernizar el sistema electoral.

Davis, del gobernante Partido Liberal Progresista (PLP, en inglés), intentará revalidar el máximo puesto gubernamental que obtuvo en las elecciones generales del 16 de septiembre de 2021, cuando consiguió 32 de 39 escaños. Los restantes 7 los fueron para el Movimiento Nacional Libre (FNM, en inglés).

Durante el último mitin masivo del PLP, Davis prometió reformas radicales si resultaba reelegido, incluyendo ampliación de la vivienda asequible, mayor acceso a la atención médica, nuevos programas de capacitación y agilización de los permisos para emprendedores y promotores inmobiliarios.

No obstante, el líder del FNM, Michael Pintard, aseguró a sus seguidores que el PLP ha traicionado la confianza pública y se comprometió a afrontar la corrupción.

En estas elecciones, Bahamas estrenará el uso de votación biométrica, que el Gobierno defiende como una modernización del sistema electoral.

Sin embargo, el opositor FNM asegura que este proceso pretende facilitar el fraude electoral.

El proceso será vigilado por varios observadores, incluyendo equipos de la Comunidad del Caribe (Caricom).

El asistente del comisionado del Departamento del Registro Parlamentario, Denise Pinder, dijo que esperaba un alto número de votantes, a diferencia de lo que ocurrió en las elecciones adelantadas el pasado mes, cuando el FNM alegó que miles de personas no pudieron votar.

Por otra parte, el partido independiente Coalición de Independientes (COI) buscará retar a los dos principales grupos políticos de Bahamas, con medidas contra la corrupción y en favor de un control más estricto en la inmigración.

Bahamas, una antigua colonia británica que se independizó en 1973, sigue siendo una monarquía parlamentaria con el rey Carlos III como jefe de Estado. EFE

es/jm/rod