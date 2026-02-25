Pistorius defiende la compra de drones kamikaze de una empresa participada por Peter Thiel

Berlín, 25 feb (EFE).- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, defendió este miércoles la adquisición por primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas de Alemania de drones kamikaze, objeto de polémica pues uno de los suministradores sería la empresa Stark Defence, participada por el administrador de fondos de inversión Peter Thiel.

«No somos ingenuos ni ciegos. Tenemos necesidades que tenemos que satisfacer rápidamente y no todo está disponible en Europa», dijo Pistorius en una sesión de control parlamentaria sobre la compra, aprobada hoy por la Comisión Presupuestaria de la Cámara Baja del Parlamento.

Pese a las reservas que el propio ministro había manifestado con anterioridad, Pistorius aseguró que Thiel -reconocido partidario del presidente de EE.UU. Donald Trump y conocido por sus opiniones críticas con la democracia liberal- sólo controla un pequeño porcentaje de Stark Defence y no tiene «influencia operativa».

«Nos lo ha confirmado por escrito la empresa, y si excluyéramos a todas las empresas en las que hay inversores con pequeñas participaciones que no nos gustan, el abanico para elegir sería todavía menor», argumentó y señaló que por todo ello el Gobierno se ha decidido a «ir por este camino».

El objetivo de la inversión aprobada este miércoles es dotar de drones kamikaze -es decir, capaces de transportar una carga explosiva para impactar contra el objetivo- a las Fuerzas Armadas de Alemania, empezando por la brigada germana estacionada en Lituania en el marco del fortalecimiento del flanco este de la OTAN.

Originalmente el Ministerio de Defensa tenía previsto invertir en esta adquisición sumas de hasta 4.400 millones de euros para comprar varias decenas de miles de drones.

Sin embargo, de acuerdo con el diario ‘Süddeutsche Zeitung’ los diputados de la Comisión Presupuestaria no estaban dispuestos a autorizar un desembolso de este calibre, y por el contrario sólo darán luz verde a dos partidas de 270 millones de euros para cada empresa.

No sólo el volumen de la compra, sino particularmente el papel de Thiel habían provocado críticas tanto del Partido Socialdemócrata (SPD), formación a la que pertenece Pistorius e integrante de la coalición de Gobierno encabezada por los cristianodemócratas de Friedrich Merz, como de Los Verdes, en la oposición. EFE

