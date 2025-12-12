Planas agradece al comisario europeo de Salud su respaldo ante el brote de peste porcina

1 minuto

Bruselas, 12 dic (EFE).- El ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, agradeció este viernes al comisario europeo de Salud, Olivér Várhelyi, su respaldo ante el brote de peste porcina africana que vive España.

«He agradecido personalmente al comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, su respaldo ante el brote de peste porcina africana. La Comisión Europea colabora con España para evitar la expansión del brote en la zona de Cerdanyola del Vallès (Barcelona)», declaró Planas en redes sociales.

Planas se encuentra en Bruselas, donde participa en una reunión de titulares de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.

Várhelyi, por su parte, escribió en sus redes sociales que combatir la expansión de enfermedades animales «es una prioridad compartida de los Estados miembros y la Comisión Europea».

«Proporcionamos toda la asistencia técnica y financiera disponible a los Estados miembros afectados», añadió. EFE

