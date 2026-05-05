Planas pide mejoras en la política pesquera de UE: «Este mundo no es el de hace diez años»

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Bruselas, 5 may (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, valoró este martes el informe de evaluación de la Comisión Europea sobre los últimos diez años de la Política Pesquera Común, haciendo un llamamiento a situar la pesca en el contexto actual y a impulsar mejoras para garantizar flotas más sostenibles, seguras y atractivas para nuevas generaciones.

«Desde el punto de vista de lo que no se ha logrado totalmente, la Comisión Europea entiende que son problemas de pura puesta en práctica. Desde España pensamos que no es así, que es algo más que eso», dijo Planas a su llegada a la reunión informal de ministros europeos de Pesca en Nicosia (Chipre).

El ministro argumentó que «tenemos que analizar el contexto en que nos encontramos en este momento, y evidentemente esta Europa y este mundo no es el de hace diez años».

«Por tanto, hay que situar la pesca dentro de la contribución a la seguridad alimentaria y, sobre todo, analizar en qué aspectos tenemos que progresar», añadió.

Asimismo, Planas apuntó a aspectos como la sostenibilidad económica de la flota, «los problemas vinculados a la reconversión de esta flota hacia una pesca más sostenible, pero también más segura desde el punto de vista de la seguridad del trabajo y que permite la incorporación de jóvenes».

Además, hizo referencia a una pesca «más selectiva a nivel ambiental» y al conocimiento científico en relación con los ‘stocks’ que captura la flota europea, algo en lo que «hay que mejorar mucho».

El ministro insistió además en «la simplificación normativa, que es un aspecto fundamental» y en la reforma del reglamento de aguas profundas del mediterráneo occidental.

Finalmente, Planas mencionó que el próximo presupuesto comunitario debe incluir «una financiación suficiente para toda la tarea de apoyo a la misma (flota) y también para reconvertir y para construir los barcos de pesca del siglo XXI, cosa que no hemos hecho hasta ahora».

El informe de evaluación de la Política Pesquera Común llega una década después de la última reforma del reglamento, y en la que se han «observado resultados positivos», según dijo el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, también a su llegada a la reunión.

Sin embargo, el comisario añadió que «siguen existiendo importantes retos y, sobre la base de esta evaluación, tomaremos decisiones sobre el futuro de la política pesquera común». EFE

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