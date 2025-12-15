Plataforma alerta de que se pretende deslegitimar al CNE de Honduras para impedir recuento

Tegucigalpa, 15 dic (EFE).- La organización Defensores de Honduras, que aglutina a sectores de la sociedad civil, advirtió este lunes que existe una estrategia para deslegitimar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para impedir el conteo de los votos de al menos 2.792 actas electorales con inconsistencias, a más de dos semanas de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

«Advertimos que existe una peligrosa estrategia orientada a debilitar, intimidar y deslegitimar al CNE, con el objetivo de impedir el conteo de votos, obstaculizar la declaratoria oficial de resultados y, eventualmente, desconocer el veredicto institucional negándose a entregar el poder mediante el uso de instituciones cooptadas», indicó la organización en un comunicado.

Agregó que esa conducta «representa una amenaza directa a la democracia y la estabilidad de Honduras» y que «es imperativo recordar que sin CNE no hay resultados», que «sin resultados no hay autoridades legítimas» y que «Honduras no puede, ni debe retroceder. El pueblo ya habló, el voto se respeta».

Escrutinio especial no arranca

La incertidumbre sigue creciendo en Honduras por el retraso en el escrutinio especial con 2.792 actas con inconsistencias que debió comenzar el sábado, mientras se va acortando el plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) brinde los resultados oficiales de las elecciones generales.

Desde el día de las elecciones el CNE tiene 30 días para dar a conocer los resultados finales de un proceso con muchas irregularidades y diferencias entre los tres consejeros directivos del organismo, en el que están representados los tres partidos mayoritarios: Nacional y Liberal, conservadores, y Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Obstáculos administrativos, falta de acreditaciones de partidos y procedimientos tecnológicos pendientes, son las causas por las que el escrutinio especial no se ha iniciado, según indicó el domingo el organismo electoral.

Además, el CNE denunció que el atraso también se debe a que el consejero de Libre, Marlon Ochoa, «no ha dado voto por escrito» para autorizar formalmente el escrutinio.

«Presiones ilícitas sobre el CNE»

La consejera Cossette López, representante del Partido Nacional, reiteró este lunes que el escrutinio especial no se ha iniciado «porque están ejerciendo presiones ilícitas sobre el CNE, exigiendo ejecutar recuentos al margen de la ley. Estos actos son constitutivos de delito electoral y atentan directamente contra el cronograma electoral y la posibilidad de una declaratoria oportuna emitida por el órgano competente.

López indicó el domingo que miembros de los partidos Libre y Liberal acreditados para integrar Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) se niegan a integrar los escrutinios, desconociendo su rol como organismos electorales.

«Están ejerciendo actos ilícitos en los recintos del CNE y han herido a varias personas. La responsabilidad es directa de los partidos políticos que han utilizado la acreditación de las JEVR como mecanismo para invadir espacios del CNE y ejecutar actos sediciosos, a través de sus representantes, que se niegan a hacer su trabajo», señaló en X.

El domingo también se reactivó, después de una semana, la página web del CNE que registra los resultados preliminares de las votaciones, que sigue encabezando el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura -quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump-, con 1.305.033 votos (40,54 %), seguido por Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, con 1.261.849 marcas (39,19 %).

En tercer lugar figura la candidata de Libre, Rixi Moncada, con 621.188 sufragios (19,29 %).

Mientras Libre mantiene su posición de no reconocer los resultados del CNE y que hubo «fraude» en las elecciones, el candidato del Partido Liberal exige que se cuente «voto por voto» y Asfura pide que el escrutinio especial sea transmitido en directo por televisión.

Los hondureños votaron el 30 de noviembre para elegir un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados nacionales y 20 para el Parlamento Centroamericano. EFE

