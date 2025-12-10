Plataformas independientes confirman un nuevo feminicidio en Cuba y el total sube a 42

2 minutos

La Habana, 10 dic (EFE).- Las plataformas feministas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas confirmaron este miércoles un nuevo feminicidio en Cuba, que eleva el total de casos a 42 en lo que va de año, según los datos cotejados por EFE a partir del registro de ambas organizaciones.

La víctima del crimen machista, el segundo confirmado en dos días, es Elianne Reyes Gómez, de 26 años, “quien murió a manos de su pareja el pasado 7 de diciembre en su hogar” en la provincia Mayabeque (oeste), indicaron las activistas.

Las organizaciones alertaron sobre 16 intentos de feminicidio y añadieron que investigan actualmente nueve casos más en todo el país.

Ambas plataformas han insistido en que se declare un “estado de emergencia por violencia de género” en Cuba. Su labor y la difusión de estos sucesos en medios no oficiales ha contribuido a ponerlos en foco.

De acuerdo con el Observatorio de Género de Alas Tensas, en 2024 el 76,8 % de los feminicidios fueron cometidos contra mujeres entre 15 y 45 años, y 17 de los 56 casos verificados ocurrieron en la franja de edad de 15 a 30 años.

A ello suman que el 55,4 % de los crímenes machistas que registraron el pasado año ocurrieron en viviendas de la víctima o compartidas con el agresor, como sucedió en este caso.

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos “feminicidio” o “crimen machista” en los medios estatales.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales del pasado noviembre una oficina en La Habana para atender y asesorar jurídicamente a víctimas de violencia machista en Cuba.

El Gobierno cubano ha confirmado que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas. Asimismo, en 2023 registraron 110 víctimas.

A mediados de este año se aprobó un sistema nacional de “registro, atención, seguimiento y monitoreo” de la violencia machista en el país y anunció el lanzamiento de la campaña “No más”, enfocada en la prevención y respuesta a la agresividad contra las mujeres. EFE

