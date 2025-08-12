Plaza Amador y Veraguas United mantienen liderato e invicto tras la cuarta fecha de la LPF

Ciudad de Panamá, 11 ago (EFE).- El Plaza Amador, actual monarca del fútbol panameño, y el Veraguas United mantuvieron su paso perfecto en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tras disputarse la cuarta jornada.

Los ‘leones’ placinos, con tantos de Yoameth Murillo, Ricardo Buitrago y Jorlian Sánchez —este último en tiempo de reposición—, superaron por 3-2 al Alianza FC y se afianzaron en la cima de la Conferencia Este, con 12 unidades.

Por los aliancistas, que suman 4 puntos y marchan cuartos en la Este, anotaron Reynaldiño Verley y Jhon Jairo Alvarado.

En la Oeste, un solitario gol de Emanuel Ceballos dio al Veraguas United el triunfo por 1-0 sobre el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI).

El equipo dirigido por el colombiano Gonzalo Soto llegó así a 10 puntos, sigue invicto y lidera la Conferencia Oeste. El CAI, por su parte, permanece cuarto con tres unidades.

En otro duelo de la Oeste, el SD Atlético Nacional rescató un empate 2-2 frente al Club Deportivo Universitario.

Abdul Garcés adelantó a los policiales, pero los universitarios Emmanuel Chanis y Andrick Edwards le dieron la vuelta. Cuando el tiempo expiraba (90+4), Joel Barría selló la paridad. Universitario es tercero de la Oeste con 8 puntos; Nacional es penúltimo con 2 enteros.

Tauro FC y Umecit FC firmaron un animado 1-1. Jhamal Rodríguez puso arriba a Umecit, que con la igualada suma 7 puntos y se mantiene segundo en la Este. Jerónimo Rodríguez empató para los taurinos, que acumulan 4 unidades y son quintos en su conferencia.

El San Francisco FC, gracias a un tanto de Rolando Blackburn, se impuso 0-1 al Herrera FC y alcanzó los 9 puntos para instalarse en la segunda plaza de la Oeste. Herrera sigue en el fondo de la clasificación con apenas un punto.

El duelo entre Árabe Unido de Colón y Sporting San Miguelito terminó 0-0. Con el empate, los colonenses alcanzan 2 puntos y continúan últimos en la Este, mientras que los ‘académicos’ son terceros con 4 unidades. EFE

