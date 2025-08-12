The Swiss voice in the world since 1935

Plaza Amador y Veraguas United mantienen liderato e invicto tras la cuarta fecha de la LPF

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Panamá, 11 ago (EFE).- El Plaza Amador, actual monarca del fútbol panameño, y el Veraguas United mantuvieron su paso perfecto en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tras disputarse la cuarta jornada.

Los ‘leones’ placinos, con tantos de Yoameth Murillo, Ricardo Buitrago y Jorlian Sánchez —este último en tiempo de reposición—, superaron por 3-2 al Alianza FC y se afianzaron en la cima de la Conferencia Este, con 12 unidades.

Por los aliancistas, que suman 4 puntos y marchan cuartos en la Este, anotaron Reynaldiño Verley y Jhon Jairo Alvarado.

En la Oeste, un solitario gol de Emanuel Ceballos dio al Veraguas United el triunfo por 1-0 sobre el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI).

El equipo dirigido por el colombiano Gonzalo Soto llegó así a 10 puntos, sigue invicto y lidera la Conferencia Oeste. El CAI, por su parte, permanece cuarto con tres unidades.

En otro duelo de la Oeste, el SD Atlético Nacional rescató un empate 2-2 frente al Club Deportivo Universitario.

Abdul Garcés adelantó a los policiales, pero los universitarios Emmanuel Chanis y Andrick Edwards le dieron la vuelta. Cuando el tiempo expiraba (90+4), Joel Barría selló la paridad. Universitario es tercero de la Oeste con 8 puntos; Nacional es penúltimo con 2 enteros.

Tauro FC y Umecit FC firmaron un animado 1-1. Jhamal Rodríguez puso arriba a Umecit, que con la igualada suma 7 puntos y se mantiene segundo en la Este. Jerónimo Rodríguez empató para los taurinos, que acumulan 4 unidades y son quintos en su conferencia.

El San Francisco FC, gracias a un tanto de Rolando Blackburn, se impuso 0-1 al Herrera FC y alcanzó los 9 puntos para instalarse en la segunda plaza de la Oeste. Herrera sigue en el fondo de la clasificación con apenas un punto.

El duelo entre Árabe Unido de Colón y Sporting San Miguelito terminó 0-0. Con el empate, los colonenses alcanzan 2 puntos y continúan últimos en la Este, mientras que los ‘académicos’ son terceros con 4 unidades. EFE

rao/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR