Plaza de toros de Quito se remodelará con una cubierta para tener conciertos y reuniones

2 minutos

Quito, 12 sep (EFE).- La Plaza Monumental de Toros de Quito, ubicada en la zona norte de la capital de Ecuador, será remodelada para albergar conciertos, espectáculos y otros actos culturales para «resignificar» uno de los iconos más relevantes de la ciudad, según anunció la empresa administradora del coso taurino.

Con una capacidad para unas 15.000 personas, el ruedo quiteño, escenario de la tradicional feria taurina del Jesús del Gran Poder, lleva sin albergar espectáculos de toros desde que en 2011 se prohibiese en la capital ecuatoriana este tipo de festejos, mediante un plebiscito.

Desde entonces ha albergado distintos actos multitudinarios, tanto actos culturales al aire libre como mitines políticos en periodo de campaña electoral.

Citotusa, la actual empresa administradora de la plaza, explicó que la nueva propuesta respetará la arquitectura original de la plaza de toros, pero realizarán algunas modificaciones como incluir «una cubierta de vanguardia» y renovaciones en la arena.

La intención es convertir el espacio en un «lugar vibrante, moderno y lleno de vida» que impulse la reactivación de la economía, genere empleo y consolide a la ciudad como un referente cultural de la región.

«Más que una obra, se trata de un compromiso con Quito (…) La plaza de toros de Quito está lista para renacer. Y con ella, el corazón cultural de la capital», señaló la entidad.

De esta forma, queda descartada la opción de demolerla, una propuesta criticada por algunos sectores de la sociedad civil que solicitaron al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) que el recinto fuese declarado bien patrimonial.

En caso de ser derruida, esta edificación de 1960 desaparecería para dar paso a proyectos inmobiliarios. Ante esta posibilidad, y al tratarse de un espacio privado, el Municipio de Quito optó por mantenerse al margen. EFE

af/fgg/jrh