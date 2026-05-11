Plumas con valor de joyas: París explica la fascinación por las ‘aves paraíso’ papuanas

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Pol Lloberas Cardona

París, 11 may (EFE).- El museo del Quai Branly-Jacques Chirac de París, dedicado a la etnología de sociedades no occidentales, inaugura este martes una exposición consagrada al plumaje de las ‘aves paraíso’ de Papúa Nueva Guinea, que han «fascinado a la humanidad» durante siglos, según la cocomisaria de la exposición Stéphanie Xatart.

Titulada ‘Plumas del Paraíso. Viajes de un pájaro extraordinario de Nueva Guinea’, la exposición sigue el recorrido histórico de esta familia de aves, que abarca 45 especies distintas de «plumaje y comportamientos sorprendentes».

«Pensamos que centrarnos en estas aves endémicas de Oceanía era un punto de partida bastante interesante para acercarnos a estas culturas de una riqueza prodigiosa, que producen tocados extraordinarios de los que podemos mostrar algunos ejemplares», explicó la historiadora del arte.

Papúa Nueva Guinea es un país oceánico situado al norte de Australia, en la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea, y cuenta con una de las mayores diversidades biológicas y culturales de todo el mundo, visible en las aves paraíso pese a formar parte de la misma familia ornitológica.

«Son de una variedad realmente sorprendente. Hay pajaritos diminutos con plumas caudales que miden tres veces su longitud, otros mucho más grandes con unos flancos vaporosos absolutamente sorprendentes, otros que tienen una especie de piel de colores o patas de un azul brillante…», enumeró en declaraciones a EFE.

Para mostrar el recorrido histórico de estas aves, que pasaron de ser empleadas para decorar atuendos ceremoniales en la isla de Nueva Guinea hasta la moda parisina del siglo XX, la exposición sigue un orden cronológico que trata la fascinación despertada por estas plumas en civilizaciones de todo el globo.

En total, se cuentan un centenar de artículos de todo tipo, desde una amplia muestra de ilustraciones y libros, hasta indumentaria, obras de arte y pájaros disecados, incluidas cerámicas y tejidos que muestran el uso de este plumaje como símbolo de poder.

España, cetrero del paraíso

La cocomisaria y responsable del patrimonio oceánico del museo, Magali Mélandri, declaró a EFE que España tuvo un papel «decisivo» en la difusión de las codiciadas plumas en occidente, puesto que estas llegaron a Europa con el desembarco de del portugués Fernando de Magallanes (1480-1521) en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

«Cuando la expedición iniciada por Magallanes regresó a España con sus barcos, además de la carga de especias que habían recogido en algunos archipiélagos de las Molucas, en la bodega de esos barcos también se encontraban dos jarrones de (plumaje) paradisíaco que fueron entregados como regalo diplomático por el sultán de la isla de Bacan al rey Carlos V», manifestó Mélandri.

La influencia que la dinastía real española de entonces, la casa Habsburgo, tenía sobre toda Europa fue esencial para que las plumas recorrieran el continente y pasaran a convertirse en un artículo de lujo.

Ello se refleja en uno de los cuadros expuestos, un retrato de 1830 cedido por el Museo del Prado de María Cristina de Borbón y Dos Sicilias, reina regente de España en nombre de Isabel II (1833-1840), que posó con un tocado de diamantes y plumas de ave paraíso.

Xatart detalló que, para el retrato real -obra del español Vicente López Portaña-, «donde podría haber una tiara o una diadema» la regente optó por la piel disecada de una de estas aves porque «en aquella época estaba de moda».

«Las mujeres se adornaban con especies exóticas muy bellas porque es lo que hacían con todo lo raro, precioso y codiciado. Y eso no pasó desapercibido para la reina», matizó.

La exposición estará abierta al público hasta el 8 de noviembre y se complementará con varias jornadas culturales, como un diálogo con Mélandri y Xatart este martes, sesiones «de estudio» el 19 y el 20 de mayo y sesiones de cine los días 11 de junio, 17 de octubre y 7 de noviembre.

Además, la exhibición se enmarca en la programación del museo para su 20 aniversario, en el que se incluye una exposición dedicada a la moda africana hasta el 12 de julio, ‘Africa Fashion’, así como sesiones de conferencias y un «festival al aire libre» que mezclará música, animación y cine entre los días 19 y 21 de junio.EFE

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