PNUD América Latina: «La renovación de nuestras democracias no va a suceder por sí sola»

4 minutos

Nueva York, 11 may (EFE).- La directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, alertó en una entrevista con EFE de que las democracias en la región están en «un punto de presión» y advirtió de que su renovación «no va a suceder por sí sola».

«La renovación de nuestras democracias como medio para avanzar desarrollo no va a suceder de manera orgánica y por sí sola», declara Muschett en una conversación con motivo de la publicación del nuevo documento del PNUD, ‘Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe’, un estudio que no se realizaba desde hace más de 20 años.

La panameña, que también es subsecretaria general de la ONU, explica desde la sede del PNUD en Nueva York que aunque una mayoría social «sigue expresando preferencia por sistemas democráticos», se está viendo como aumenta la insatisfacción con estos en la región.

«Un 64 % de la población dice no estar satisfecha con el funcionamiento de sus democracias», apunta. «Hay un incremento en la población que estaría dispuesta a soportar un régimen no democrático o autoritario si este resuelve efectivamente sus problemas».

Transformar la presión en «un impulso»

Más allá del aumento de la insatisfacción, la directora regional señala que América Latina y el Caribe es la región en desarrollo «más democrática del mundo y subraya que hoy en día «más personas que nunca en la historia de la región viven en países liderados por gobiernos electos democráticamente».

«Esa presión en cierta medida es producto de la propia evolución y logros alcanzados por la democracia que elevan las expectativas», comenta. «También puede reflejar deseos de más y mejor democracia, de más y mejor multilateralismo y más efectivo».

El informe plantea como novedad un «triángulo» entre democracia, desarrollo humano y capacidad del Estado, una relación en la que el fortalecimiento de uno de estos elementos impulsa a los demás, pero cuya erosión también los debilita.

Muschett señala que esa presión también la sienten los ciudadanos y los que toman las decisiones y que si hay «voluntad de la ciudadanía» se puede transformar en «un impulso» que, a su juicio, «permite escribir un nuevo capítulo de progreso para América Latina».

La memoria democrática

Preguntada por uno de los diagnósticos del informe, Muschett reconoce el papel de la memoria democrática de quienes ahora expresan insatisfacción y recuerda que hay generaciones que no han vivido etapas autoritarias, pese a la consolidación del control civil sobre el poder militar como uno de los grandes logros democráticos.

Para evitar que la falta de memoria arrastre a la región a sistemas autoritarios, la directora regional propone «una conversación bidireccional» entre quienes no tienen esa memoria y los que lucharon y «creyeron firmemente que la democracia y el diálogo son los caminos para generar sociedades más justas».

«La voz, la expectativa y el entendimiento del mundo de parte de las generaciones más jóvenes es igual de legítimo que la experiencia de quien vivió en otro momento», asegura.

La IA y la crisis climática, presiones emergentes

El informe señala la polarización, la inteligencia artificial (IA), la desinformación, la triple crisis planetaria -la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la crisis ecológica- y el crimen organizado como las presiones emergentes que más afectan a la percepción de la ciudadanía sobre la democracia.

«Las recetas que funcionaron en el pasado y que lograron estos resultados no necesariamente se ajustan al contexto de hoy», afirma. «Hay que contemplar otra serie de presiones que están reconfigurando la manera en la que se ejerce el poder, quién lo ejerce, cómo lo ejerce, cuándo lo ejerce».

Muschett resalta que América Latina y el Caribe «no escapa» de esta reconfiguración del poder. El propio secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido de un «riesgo de fragmentación», pero la directora asegura que en esta «disputa política» la región tiene «una oportunidad importante» para definir qué tipo de desarrollo quiere tener en los próximos años. EFE

ecs/jco/psh

(foto)(vídeo)