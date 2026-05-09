Políticos se solidarizan con presidente de Bolivia por fallecimiento de su tía Rosario Paz

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La Paz, 9 may (EFE).- Autoridades y políticos bolivianos expresaron este sábado su solidaridad al presidente del país, Rodrigo Paz, por el fallecimiento de su tía Rosario Paz Zamora, quien fue una figura importante de la acción social durante el Gobierno del padre del mandatario, Jaime Paz Zamora (1989-1993).

Durante un encuentro nacional promovido por su Gobierno, el presidente confirmó el fallecimiento en la víspera de su tía Rosario, quien cuidó de él y sus hermanos «en los momentos más difíciles», y agradeció a quienes expresaron solidaridad con su familia.

«Ayer falleció la que vendría a ser una segunda madre mía, una gran mujer y en honor a ella y a través de ella honremos a la patria», sostuvo Paz, con la voz quebrada.

En el mismo encuentro, el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) inició su discurso con «una plegaria silenciosa por el alma de Rosario Paz Zamora».

«Dios guarde a ella, le dé consuelo a sus hijos, su familia, a (sus hermanos) Edith, Mario y al querido Jaime también», sostuvo el también líder opositor.

En un mensaje en sus redes sociales, el exmandatario e historiador Carlos Mesa (2003-2005) envió sus «condolencias al presidente Jaime Paz Zamora y al presidente Rodrigo Paz Pereira» por el fallecimiento de Rosario Paz.

Algunas instituciones estatales también publicaron mensajes de solidaridad con la familia de Paz, como el Ministerio de la Presidencia, que mencionó que Rosario Paz Zamora «será recordada por su calidad humana, su sensibilidad social y su permanente cercanía con quienes la rodeaban».

Según la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI), la tía del presidente falleció en la región sureña de Tarija «tras enfrentar una delicada enfermedad».

Rosario Paz Zamora fue directora de la Junta de Solidaridad y Desarrollo Social y presidenta del Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (Onamfa) durante el Gobierno de su hermano Jaime Paz. EFE

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