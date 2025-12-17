Policía australiana espera a que se estabilice sospechoso de atentado para anunciar cargos

Sídney (Australia), 17 dic (EFE).- La Policía del estado australiano de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, informó este miércoles de que está a la espera de que el estado de salud del presunto autor del tiroteo del domingo, Naveed Akram, quien salió ayer del coma, se estabilice para presentar cargos.

El comisionado de la Policía de dicho estado, Mal Lanyon, señaló en una rueda de prensa que Akram se encuentra consciente y hospitalizado, pero que aún no reúne las condiciones médicas necesarias para afrontar el proceso judicial.

«Estamos esperando a que su condición médica sea la adecuada», indicó Lanyon. «Es importante que tenga la capacidad cognitiva apropiada. Por una cuestión de justicia, necesitamos que comprenda exactamente qué es lo que está ocurriendo».

Las autoridades no precisaron un plazo concreto para la imputación y reiteraron que la prioridad es garantizar que el sospechoso pueda participar de forma consciente en los procedimientos legales.

Naveed Akram, de 24 años, salió del estado de coma en la víspera y ha recuperado la consciencia, sin mayores detalles sobre su estado de salud.

En paralelo, las autoridades sanitarias informaron de que 21 personas continúan hospitalizadas este miércoles en distintos centros de Sídney, cinco de ellas en estado crítico pero estable.

El domingo un tiroteo en la playa de Bondi contra un evento organizado por la comunidad judía dejó 16 muertos, incluyendo uno de los perpetradores, el padre de Naveed -Sajid- y decenas de heridos.

Según las investigaciones preliminares, las autoridades creen que padre e hijo actuaron de manera independiente y que estuvieron influidos por ideología vinculada al Estado Islámico (EI). En noviembre viajaron al sur de Filipinas, donde operan células islamistas.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó hoy que el Gobierno examinará en profundidad el funcionamiento de los sistemas de inteligencia del país tras reconocer la existencia de «problemas reales» en su operativo tras el atentado en Bondi.

En declaraciones a la emisora pública ABC, Albanese señaló la necesidad de revisar cómo funcionan los sistemas y de analizar decisiones pasadas, en particular una evaluación realizada en 2019 sobre uno de los presuntos atacantes. EFE

