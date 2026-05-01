Policía boliviana activa seguridad especial para altos jueces tras asesinato de magistrado

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La Paz, 1 may (EFE).- La Policía de Bolivia informó este viernes que ha activado «cápsulas de seguridad» para resguardar a trece altos magistrados del país, luego del asesinato a tiros de un juez del Tribunal Agroambiental (TA) en la región oriental de Santa Cruz por causas que son investigadas.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó a los medios -junto al fiscal de esa región, Alberto Zeballos,- sobre estas operaciones y también sobre los primeros hallazgos de la investigación del homicidio del magistrado Víctor Hugo Claure, ocurrido en la víspera.

Gómez señaló que distintos miembros del poder Judicial boliviano, incluido Claure, se encontraban en Santa Cruz para asistir a un evento de ese órgano, cuya sede está en la ciudad sureña de Sucre, la capital constitucional de Bolivia.

«En este momento tenemos a trece magistrados que están con seguridad para poderlos trasladar al aeropuerto y que puedan retornar a sus distritos», indicó el jefe policial.

El coronel también informó que se coordinó con los comandos departamentales de regiones como Cochabamba, La Paz y Chuquisaca, donde está Sucre, para generar «cápsulas de seguridad» en torno a las autoridades judiciales, aunque aclaró que por ahora no se tiene información sobre «algún tipo de amenaza» contra otros magistrados.

El jueves en la noche, Víctor Hugo Claure, decano del TA, fue acribillado por un desconocido cuando se trasladaba en un vehículo de servicio público por un barrio de la ciudad de Santa Cruz, capital de la región homónima.

Según las investigaciones preliminares, el magistrado retornaba a su alojamiento, tras asistir a una cena, en un taxi compartido con una funcionaria judicial a la que primero acompañó hasta su domicilio.

Cuando la funcionaria se disponía a pagar por el servicio de transporte, dos hombres -abordo de una motocicleta- los interceptaron y uno de ellos se bajó y acribilló a Claure, quien se encontraba en el asiento delantero del taxi, explicó el comandante.

Una de las hipótesis que maneja la Policía es que el móvil de crimen es «un problema de tierras», porque Claure «habría emitido algún tipo de resolución referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras» en el oriente boliviano, indicó el jefe policial.

Por su parte, el fiscal Zeballos informó que la autopsia realizada verificó que el magistrado murió de forma «instantánea» por el impacto de cuatro balas que le causaron heridas en ambos pulmones y el corazón.

Zeballos ratificó que una comisión de fiscales y funcionarios forenses indagan el suceso junto con la Policía e indicó que este crimen «enluta a todo un sistema de justicia».

«Estamos realizando todos los esfuerzos necesarios para poder esclarecer esta clase de ilícitos, para poder dar con los autores materiales e intelectuales», afirmó el fiscal.

El suceso causó conmoción y reacciones de indignación sobre todo en el órgano Judicial, cuyos altos tribunales pidieron a la Fiscalía actuar con «celeridad» para identificar a los autores del crimen. EFE

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