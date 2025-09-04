Policía de Portugal quiere una investigación rápida del accidente y no excluye hipótesis

2 minutos

Lisboa, 4 sep (EFE).- El presidente de la Policía Judicial (PJ) de Portugal, Luís Neves, afirmó este jueves que quiere una investigación rápida del accidente ocurrido ayer, miércoles, en el funicular de Gloria en Lisboa, donde al menos 16 personas murieron y 23 resultaron heridas, e indicó que no excluyen ninguna hipótesis.

«Queremos imprimir toda la celeridad posible a estas investigaciones por razones obvias y actos que no necesitan de explicación», dijo Neves en una rueda de prensa conjunta con varios responsables.

Aun así, subrayó que las pesquisas están en su comienzo, pese a que intentarán concluirlas en el más corto espacio de tiempo.

Sobre posibles motivos del descarrilamiento del funicular, Neves no quiso aventurar ninguna hipótesis, aunque hizo hincapié en que no excluyen ninguna, porque «en un accidente no está excluido nada».

«Cuando estemos seguros adoptaremos una postura, pero en este momento debemos tener la mente abierta», señaló.

En su comparecencia estuvo también presente el director general del Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF), Nelson Rodrigues de Oliveira, quien apuntó que este organismo va a llevar a cabo su propia indagación sobre las causas del accidente y que esperan tener listo un informe preliminar en 45 días.

El funicular, conocido como Ascensor de Gloria (Elevador da Glória) descarriló sobre las 18.00 hora local (17.00 hora GMT) del miércoles, causando 16 muertos y 23 heridos, uno de ellos un menor de tres años.

Fundado en 1885, el Ascensor de Gloria conecta la Plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. EFE

ssa/rod