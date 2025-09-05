Policía detiene a 18 personas en operativo de seguridad para el partido Paraguay-Ecuador

Asunción, 5 sep (EFE).- La policía paraguaya detuvo a 18 personas, entre ellas un ecuatoriano, durante el operativo de seguridad aplicado en el estadio Defensores del Chaco y en sus alrededores por el partido disputado anoche entre las selecciones de fútbol de Paraguay y Ecuador, que le valió al equipo local la clasificación al Mundial 2026, informó este viernes una fuente oficial.

El director de la Policía de Asunción, el comisario Juan Agüero, dijo a radio ABC Cardinal que, además del ecuatoriano, se arrestaron a 17 «cuida coches».

Un comunicado policial señaló que varios de los «autodenominados cuida coches» tenían antecedentes por robo, hurto y violencia intrafamiliar.

Además, según Agüero, se denunció el hurto o extravío de 11 teléfonos celulares, una parte durante el festejo de los aficionados paraguayos.

Agregó que el operativo policial de seguridad fue «altamente positivo», tomando en cuenta que no se reportaron incidentes de gravedad, pese a que asistieron al estadio entre 37.000 y 40.000 aficionados.

En los festejos en Asunción, según el jefe policial, participaron de 70.000 a cien mil personas.

La Policía movilizó a un total de 4.000 agentes de seguridad para el duelo de eliminatorias.

La multitud celebró hasta la madrugada en el centro de la capital paraguaya la histórica clasificación de la Albirroja, conseguida tras 15 años de espera tras su última participación en el Mundial Sudáfrica 2010.

Las celebraciones se extendieron a varias ciudades como Encarnación (sur), Ciudad del Este y San Juan Bautista (sur), entre otras. EFE

