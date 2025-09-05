The Swiss voice in the world since 1935

Policía detiene a 18 personas en operativo de seguridad para el partido Paraguay-Ecuador

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 5 sep (EFE).- La policía paraguaya detuvo a 18 personas, entre ellas un ecuatoriano, durante el operativo de seguridad aplicado en el estadio Defensores del Chaco y en sus alrededores por el partido disputado anoche entre las selecciones de fútbol de Paraguay y Ecuador, que le valió al equipo local la clasificación al Mundial 2026, informó este viernes una fuente oficial.

El director de la Policía de Asunción, el comisario Juan Agüero, dijo a radio ABC Cardinal que, además del ecuatoriano, se arrestaron a 17 «cuida coches».

Un comunicado policial señaló que varios de los «autodenominados cuida coches» tenían antecedentes por robo, hurto y violencia intrafamiliar.

Además, según Agüero, se denunció el hurto o extravío de 11 teléfonos celulares, una parte durante el festejo de los aficionados paraguayos.

Agregó que el operativo policial de seguridad fue «altamente positivo», tomando en cuenta que no se reportaron incidentes de gravedad, pese a que asistieron al estadio entre 37.000 y 40.000 aficionados.

En los festejos en Asunción, según el jefe policial, participaron de 70.000 a cien mil personas.

La Policía movilizó a un total de 4.000 agentes de seguridad para el duelo de eliminatorias.

La multitud celebró hasta la madrugada en el centro de la capital paraguaya la histórica clasificación de la Albirroja, conseguida tras 15 años de espera tras su última participación en el Mundial Sudáfrica 2010.

Las celebraciones se extendieron a varias ciudades como Encarnación (sur), Ciudad del Este y San Juan Bautista (sur), entre otras. EFE

ja/jpd

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR