Policía húngara propone acusar al alcalde de Budapest por organizar Marcha del Orgullo

Budapest, 11 dic (EFE).- La policía de Hungría propuso este jueves acusar al alcalde de Budapest, el progresista Gergely Karácsony, por haber infringido la ley de reunión cuando en junio pasado, pese a una prohibición gubernamental, organizó la Marcha del Orgullo en la capital magiar, a la acudieron al menos 200.000 personas.

Así lo anunció el propio Karácsony en la red social Facebook, afirmando que la propuesta «es absurda» ya que el Ayuntamiento capitalino no tiene porqué anunciar eventos o reuniones que organiza.

«Ha llegado el momento cuando me persiguen con medidas penales», dijo el edil, que mantiene relaciones tensas con el Gobierno del primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán. EFE

