Policía venezolana impide marcha salarial en medio de protesta chavista contra sanciones

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Caracas, 30 abr (EFE).- Sindicatos y trabajadores de Venezuela denunciaron este jueves que la Policía instaló barreras y vehículos para impedir la marcha prevista hasta el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, para exigir aumentos salariales, pese a tener los permisos de las autoridades y en medio de la peregrinación chavista contra las sanciones que llega hoy a la ciudad.

Carlos Salazar, integrante de la convocante Coalición Sindical Nacional, dijo a EFE que «más de mil policías» cercaron la Plaza Morelos, el punto de concentración de la protesta y donde se encuentra la sede de la Defensoría del Pueblo, pese a que «con ocho días de anticipación» recibieron los permisos para la movilización por parte de la Alcaldía de Caracas.

Los trabajadores gritaron consignas y portaron banderas y pancartas exigiendo aumentos salariales, congelados desde 2022, y expresando su rechazo a la posibilidad de que el Estado venezolano pague la defensa legal del depuesto presidente Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en Estados Unidos.

Salazar reiteró el llamado a protestar el viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, cuando también se espera el anuncio de un aumento salarial «responsable», como ha adelantado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien no dio más detalles.

«Los trabajadores no nos la vamos a callar más, y a partir del primero de mayo viene jornada de protestas a nivel nacional y los vamos a sorprender», afirmó Salazar desde la concentración, donde insistió que permanecerían protestando pese a los obstáculos para movilizarse.

El sindicalista también denunció el cierre de calles y de la principal autopista de la ciudad, donde está previsto el cierre de la «peregrinación» encabezada por la mandataria encargada desde el pasado 19 de abril para pedir el levantamiento de las sanciones económicas.

José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería, consideró «más que evidente» que no se podría iniciar la marcha hacia al sede del Ejecutivo, pero insistió en que seguirán con más convocatorias a protestas en todo el país.

«Decretaremos el 1 de mayo como mes de lucha laboral, social y política de este país», afirmó Patines a EFE.

A juicio del sindicalista, «no es problema de los trabajadores» que el Estado no tenga capacidad para dar un aumento de salario mínimo y pensiones, congelados desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes a unos 27 centavos de dólar mensuales.

«Nosotros no gastamos ese dinero, nosotros no nos robamos ese dinero y merecemos calidad de vida (…). Si ustedes no pueden, después de 27 años, dar un aumento salarial que por lo menos alcance para cubrir el costo de la canasta alimentaria, que es por el orden de los 700 dólares, vámonos a unas elecciones libres ya», exigió.

Los sindicatos y representantes de los trabajadores han organizado varias protestas en los últimos meses para exigir aumentos salariales, reconocimiento de las contrataciones colectivas de los distintos gremios, así como el cese de la persecución contra la actividad sindical.

El 9 de abril, una de estas manifestaciones intentó llegar al palacio presidencial, pero fue reprimida por funcionarios policiales. EFE

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