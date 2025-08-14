The Swiss voice in the world since 1935
Actualidad
Política exterior

Enviado estadounidense se reúne con el jefe del ejército sudanés en Suiza para discutir la propuesta de paz

Sudán
El jefe del ejército de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan. Keystone-SDA
Elige tu idioma
Generado con inteligencia artificial.
Enviado estadounidense se reúne con el jefe del ejército sudanés en Suiza para discutir la propuesta de paz
Usted escucha: Enviado estadounidense se reúne con el jefe del ejército sudanés en Suiza para discutir la propuesta de paz

El jefe del ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, y el enviado especial de Estados Unidos para África, Massad Boulos, se han reunido en Suiza para discutir un plan de paz estadounidense destinado a poner fin a la guerra civil en Sudán, según confirmaron el martes dos fuentes del Gobierno sudanés.

Este contenido fue publicado en
2 minutos
Keystone-SDA

Burhan y Boulos mantuvieron una reunión de tres horas el lunes «durante la cual discutieron una propuesta presentada por Estados Unidos para un alto el fuego integral en Sudán y la entrega de ayuda humanitaria», según informó una fuente gubernamental de alto rango.

El conflicto que estalló en abril de 2023 en Sudán entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una milicia paramilitar, se ha cobrado decenas de miles de vidas, ha desplazado a millones de personas o las ha obligado a huir al extranjero, y ha provocado lo que la ONU describe como «la peor crisis humanitaria del mundo».

Mostrar más

Los anteriores esfuerzos de mediación liderados por Estados Unidos y Arabia Saudí no han dado resultados. La reunión del lunes es la de más alto nivel en meses, mientras que Washington parece estar intensificando sus esfuerzos diplomáticos para imponer la paz.

El intento de Estados Unidos de reunir a las potencias externas consideradas más influyentes en ambas partes, Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, fracasó debido al desacuerdo entre estos dos últimos países sobre el papel del ejército en un proceso de paz transitorio.

El lunes, el general Burhan «le dijo a Boulos que las RSF no tienen ningún papel político en Sudán», según informó una fuente gubernamental a la agencia de noticias AFP bajo condición de anonimato. Según esta fuente, el jefe del ejército había recibido el plan estadounidense antes de viajar a Suiza y regresó a Sudán el martes por la mañana.

Los combates sobre el terreno no han cesado. El ejército recuperó la capital, Jartum, en marzo, mientras que los paramilitares están intensificando sus ataques para tomar El Fasher, la única capital provincial de la vasta región occidental de Darfur que aún no está bajo su control.

Adaptado del inglés por Carla Wolff.

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

Actualidad

Oscar

Mostrar más

La película suiza Heldin, nominada a los Óscar

Este contenido fue publicado en Heldin, una película sobre el agotador día a día del personal de enfermería, es la candidata de Suiza al premio a la Mejor Película Internacional en los Óscar del próximo año.

leer más La película suiza Heldin, nominada a los Óscar
Gaza

Mostrar más

Suizos a bordo de la flotilla que desafía el bloqueo de Gaza

Este contenido fue publicado en Ciudadanos suizos también participan en la flotilla mundial que pretende romper el bloqueo marítimo de Gaza. La Asociación Waves of Freedom (WOFA) tiene previsto zarpar con cinco barcos cargados con leche en polvo para bebés y filtros de agua.

leer más Suizos a bordo de la flotilla que desafía el bloqueo de Gaza

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI

Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR