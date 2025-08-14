Enviado estadounidense se reúne con el jefe del ejército sudanés en Suiza para discutir la propuesta de paz
El jefe del ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, y el enviado especial de Estados Unidos para África, Massad Boulos, se han reunido en Suiza para discutir un plan de paz estadounidense destinado a poner fin a la guerra civil en Sudán, según confirmaron el martes dos fuentes del Gobierno sudanés.
English
en
US envoy meets Sudan army chief in Switzerland to discuss peace proposal
Burhan y Boulos mantuvieron una reunión de tres horas el lunes «durante la cual discutieron una propuesta presentada por Estados Unidos para un alto el fuego integral en Sudán y la entrega de ayuda humanitaria», según informó una fuente gubernamental de alto rango.
El conflicto que estalló en abril de 2023 en Sudán entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una milicia paramilitar, se ha cobrado decenas de miles de vidas, ha desplazado a millones de personas o las ha obligado a huir al extranjero, y ha provocado lo que la ONU describe como «la peor crisis humanitaria del mundo».
Los anteriores esfuerzos de mediación liderados por Estados Unidos y Arabia Saudí no han dado resultados. La reunión del lunes es la de más alto nivel en meses, mientras que Washington parece estar intensificando sus esfuerzos diplomáticos para imponer la paz.
El intento de Estados Unidos de reunir a las potencias externas consideradas más influyentes en ambas partes, Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, fracasó debido al desacuerdo entre estos dos últimos países sobre el papel del ejército en un proceso de paz transitorio.
El lunes, el general Burhan «le dijo a Boulos que las RSF no tienen ningún papel político en Sudán», según informó una fuente gubernamental a la agencia de noticias AFP bajo condición de anonimato. Según esta fuente, el jefe del ejército había recibido el plan estadounidense antes de viajar a Suiza y regresó a Sudán el martes por la mañana.
Los combates sobre el terreno no han cesado. El ejército recuperó la capital, Jartum, en marzo, mientras que los paramilitares están intensificando sus ataques para tomar El Fasher, la única capital provincial de la vasta región occidental de Darfur que aún no está bajo su control.
Adaptado del inglés por Carla Wolff.
