Zelenski se reúne con Trump en el Foro Económico Mundial

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos.

Según la agencia francesa AFP, el jueves por la mañana Dmítró Lytvyn, asesor del presidente ucraniano, anunció la noticia.

Más tarde se confirmó que Zelenski se iba a reunir con Trump a la 1 de la tarde. Trump ya había declarado el miércoles que se reuniría con el presidente ucraniano.

Inicialmente, la participación de Zelenski estaba prevista en el programa oficial del WEF para el martes. Sin embargo, su nombre desapareció más tarde del programa, lo que dio lugar a rumores sobre una posible cancelación o aplazamiento hasta el jueves.

