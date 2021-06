Este contenido fue publicado el 30 junio 2021 - 11:00

Estimada lectora, estimado lector:

Ya sea en el contexto de las redes sociales o del discurso del odio, de la creciente tendencia al autoritarismo en el mundo o ahora con la pandemia de coronavirus, la gente está saliendo a la calle para exigir libertad de expresión, allí donde puede hacerlo. También en Suiza. Estas reivindicaciones son cruciales para el futuro. Pues lo que está en juego es nada más y nada menos que la democracia, los derechos humanos, la emancipación y la educación.

Precisamente por esta razón estamos convencidos de que este asunto merece nuestra atención y la suya.

Nos gustaría llegar al fondo de la cuestión de la “libertad de expresión” y contar con su ayuda para fomentar el intercambio de opiniones más allá de las fronteras suizas. En esta newsletter recopilamos una serie de artículos que hemos publicado en los últimos tres meses. ¡Únase al debate!

Somos conscientes de que le enviamos esta newsletter desde una posición de comodidad: Suiza es un Estado de derecho y protege la libertad de expresión. En principio, nadie puede impedir a nadie que exprese su opinión. Sin embargo, los límites de la libertad de expresión son cada vez más difusos. La libertad de expresión está bajo presión, incluso en las democracias consolidadas.

Keystone / John Angelillo

La libertad de expresión bajo presión en todo el mundo

Nos encontramos en una encrucijada crítica. En la actualidad, el 68% de la población mundial en 87 países vive en regímenes autocráticos. Le invitamos a leer el análisis de Yanina Welp, investigadora del Centro sobre Democracia Albert Hirschman de Ginebra. La politóloga describe una tendencia preocupante. Varias naciones del G20, como India o Brasil, se encuentran entre los países en los que la democracia está disminuyendo. Igualmente sorprendente es ver que a la cabeza de esta autocratización figura un país europeo: Polonia.

El auge del populismo es un síntoma de agotamiento, dice Yanina Welp. Sus raíces son las desigualdades estructurales en muchos países, así como el creciente racismo como chivo expiatorio de la desigualdad.

Otro artículo que ilustra las restricciones a la libertad de expresión en todo el mundo es el de nuestro experto en democracia Bruno Kaufmann:

El coronavirus y el debate sobre la dictadura

En Suiza, el Gobierno ha restringido la vida pública y los derechos fundamentales durante la pandemia. ¿Se ha convertido Suiza de repente en una dictadura? Este debate con tintes grotescos marcó la política suiza durante la primavera.

El Parlamento aprobó las medidas de emergencia y las plasmó en la denominada ley COVID-19, que fue sometida a referéndum a mediados de junio. Suiza es el único país en el mundo donde la ciudadanía se ha pronunciado sobre la política del Gobierno contra la pandemia. Según el sistema suizo de democracia directa, las decisiones parlamentarias pueden ser impugnadas en una votación nacional si se recogen las firmas necesarias. Más del 60% del electorado votó a favor de la nueva ley.

“En Suiza, los ciudadanos y ciudadanas tienen que tomar, en repetidas ocasiones, decisiones vinculantes sobre la libertad de expresión. Un arriesgado paseo por la cuerda floja”, tal y como señala Bruno Kaufmann.

Keystone / Vivek Prakash

Haga oír su voz

En la sociedad hay un intenso debate sobre los límites de lo que se puede decir y lo que no. El aspecto positivo es que las personas que antes apenas tenían voz ahora son escuchadas. Su libertad de expresión ha aumentado. Otras, en cambio, tienen la sensación de que se ha restringido la libertad de expresión.

En la práctica, las dudas sobre lo que se puede decir y lo que no generan cada vez más incertidumbre. Y no hay nada que se pueda instrumentalizar políticamente con tanta facilidad como la incertidumbre. La “libertad de expresión”, así como “lo políticamente correcto” son desde hace tiempo términos de la lucha política. Esto no simplifica el debate, sino que divide a la sociedad y crea un terreno fértil para la radicalización y la ausencia de facticidad.

No baje la guardia. Haga oír su voz y participe en el debate. Pues si no se puede cuestionar una opinión predominante, no hay democracia.

Un cordial y veraniego saludo desde Berna

Larissa M. Bieler