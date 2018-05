Esto no siempre ha sido así. Mientras que la "ayuda exterior" en el siglo XIX se debió principalmente a la caridad privada, la ayuda de emergencia en Europa hasta la Segunda Guerra Mundial fue principalmente ideológica y confesional. En la posguerra, la ayuda humanitaria se convirtió en parte integrante de la política exterior suiza.

Un "ejército permanente" para la humanidad Marguerite Meyer 30 de mayo de 2018 - 11:00 Especialistas en tratamiento de agua, expertos en construcción o profesionales de la negociación: Suiza dispone de unas 700 personas que pueden ser enviadas a todo el mundo en caso de crisis y catástrofes. Una mirada a una institución especial de ayuda humanitaria. Organizan la atención médica inicial en caso de catástrofes naturales o se encargan de que las tiendas de campaña lleguen a su destino. Documentan los procesos de la ayuda humanitaria internacional, establecen proyectos de tratamiento de aguas residuales o ayudan a la construcción de casas a prueba de terremotos. Las actividades de los miembros del Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria (CSA) son muy diversas. Por "ayuda humanitaria" se entienden todas las medidas de respaldo de emergencia públicas y privadas a corto plazo que contribuyen a salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano debido a conflictos armados, disturbios internos y catástrofes naturales y medioambientales fuera de las fronteras suizas (Fuente: Diccionario Histórico de Suiza) El nombre de la institución no suena a compromiso de ayuda, sino más bien militar, pero el CSA tiene solo una cosa en común con el ejército. Está constituido de acuerdo con el sistema de milicias: sus miembros provienen de la sociedad civil suiza. A la orden a todo momento Aproximadamente 700 personas especializadas forman parte de la institución. Su propósito es responder rápidamente en caso de crisis, desastres y guerras en el mundo. Estos civiles son prácticamente un ejército permanente: son flexibles y pueden ser enviados rápidamente a un sitio concreto. Muchos de los miembros del CSA provienen de profesiones técnicas: Su experiencia es particularmente demandada en áreas vitales como la logística, la distribución de agua y la construcción. Se dividen en once grupos de especialistas. Estas se distribuyen entre las siguientes especialidades: Las asignaciones en las diversas áreas de acción difieren en su duración. En caso de desastres naturales agudos o de un conflicto repentino, sus operaciones pueden durar varias semanas y meses. Para proyectos a más largo plazo, los miembros de CSA trabajan con personal local entre seis meses y dos años. Las asignaciones en las diversas áreas de acción difieren en su duración. En caso de desastres naturales agudos o de un conflicto repentino, sus operaciones pueden durar varias semanas y meses. Para proyectos a más largo plazo, los miembros de CSA trabajan con personal local entre seis meses y dos años. Hay dos tipos de operaciones: O bien los miembros del CSA son enviados directamente desde Suiza al lugar, o el Gobierno los dirige, vía una organización de la ONU, a un proyecto internacional. Su tarea es la de difundir los conocimientos técnicos suizos entre los miembros de los equipos internacionales. Ser capaz de vivir en la inseguridad Aquel que quiera formar parte del CSA, puedes presentar su candidatura ante esa institución, pero el procedimiento de admisión es estricto, ya que garantiza que solo se incorporen a la reserva los expertos que deseen estar disponibles para más de una misión. Los candidatos deben tener la nacionalidad suiza y haber sumado varios años de experiencia tanto en su campo de especialización como en la cooperación internacional, además deben hablar varios idiomas y tener entre 25 y 55 años de edad. No hay puestos de trabajo permanentes - las misiones de ayuda humanitaria dependen de las necesidades "sobre el terreno", esto puede cambiar rápidamente. Los miembros del cuerpo reciben un contrato de trabajo por su compromiso y un salario. Cualquier persona en las misiones del CSA debe ser capaz de vivir con la incertidumbre financiera y general a sus espaldas. Cuatro pilares de la cooperación suiza al desarrollo El CSA forma parte del sector de la ayuda humanitaria en la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), que a su vez forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, las actividades del Cuerpo son parte integrante de la política exterior oficial helvética. El CSA también forma parte de la Cadena de Salvamento Suiza, una asociación de organizaciones civiles, estatales y militares que se despliegan inmediatamente en caso de terremotos, con especialistas en rastreo, médicos y perros de rescate. Entre las organizaciones contrapartes en esa Cadena se encuentran el Servicio Sismológico Suizo (SSS), la Cruz Roja Suiza (CRS), la compañía aérea helvética Swiss y el aeropuerto de Zúrich. Imparcialidad jurídica El CSA basa su legitimidad en la Ley Federal de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria de 1976, que estipula en su artículo 7 que su sostén debe contribuir a la "preservación de la vida humana en peligro" y a la "mitigación del sufrimiento" a través de medidas preventivas y ayuda de emergencia. Estos son aún los principios del CSA hoy en día: proporciona asistencia neutral e imparcial, trabaja pragmáticamente con varios socios locales, sin hacer distinciones del origen, etnia o religión de las personas afectadas. Sensibilidad gracias a Biafra Esto no siempre ha sido así. Mientras que la "ayuda exterior" en el siglo XIX se debió principalmente a la caridad privada, la ayuda de emergencia en Europa hasta la Segunda Guerra Mundial fue principalmente ideológica y confesional. En la posguerra, la ayuda humanitaria se convirtió en parte integrante de la política exterior suiza. El valor de la cooperación suiza al desarrollo y de la ayuda humanitaria ha quedado firmemente anclado en la conciencia nacional, especialmente con las escenas de la guerra civil nigeriana y la hambruna en la otrora Biafra a finales de los años sesenta, mismas que penetraron en los hogares suizos gracias a las nuevas oportunidades televisivas de la época. El Gobierno de Suiza fundó el Cuerpo Suizo de Socorro en Caso de Catástrofes en 1973. Desde 2001 opera bajo el nombre de Cuerpo Suizo de Ayuda humanitaria (CSA)