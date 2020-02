El gobierno desarrolla un plan de acción para reducir la contaminación por plaguicidas, pero los críticos dicen que estas medidas no son suficientes. Entre tanto, están pendientes dos iniciativas populares sobre la calidad del agua potable en Suiza. Aunque el gobierno las ha rechazado, es probable que los votantes tengan la última palabra al respecto.

Rastros de un pesticida en el agua potable 06 de febrero de 2020 - 15:33 El agua potable de por lo menos un tercio de los 26 cantones de Suiza, en su mayoría en la parte central del país, contiene niveles superiores a los recomendados del plaguicida prohibido clorotalonil. Desde principios de año, el clorotalonil, un fungicida ampliamente utilizado desde el decenio de 1970 para prevenir el moho en los cultivos está prohibido en Suiza por motivos de salud y medioambientales. El miércoles, la radio y televisión pública suiza, SRF, informó de que se habían detectado subproductos del clorotalonil en las aguas subterráneas a niveles superiores a las normas legales establecidas para el agua potable en 12 cantones suizos, principalmente en la región de la meseta central. Los datos procedían de la Oficina Federal del Medio Ambiente. La dependencia gubernamental indicó que los niveles de clorotalonil en el agua potable excedían los niveles aprobados por un factor de diez "en determinados lugares". La oficina de agricultura ha establecido un valor máximo para los subproductos del clorotalonil en el agua potable de 0,1 microgramos por litro. Alda Breitenmoser, jefa de la oficina de protección del consumidor de Argovia, dijo a SRF que no había ningún peligro inmediato para el público. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo no son claras. La Oficina Federal de Agricultura retiró la autorización de venta de los productos que contienen clorotalonil el pasado mes de diciembre, tras un examen de 100 sustancias. Sin embargo, indicó sobre la toxicidad de estos pesticidas: "No es posible excluir que algunos subproductos del clorotalonil tengan un efecto negativo a largo plazo sobre la salud". La dependencia apoya la evaluación de la Unión Europea de que el clorotalonil debería clasificarse como carcinógeno. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el clorotalonil es especialmente tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. La exposición al agente puede causar daños renales y estomacales en los roedores, incluidos tumores. La prohibición de la sustancia entrará en vigor en la Unión Europea este año, tras las conclusiones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de que el agente podría plantear un riesgo para la salud. Utilizado desde el decenio de 1970 El clorotalonil ha sido utilizado por los agricultores suizos desde el decenio de 1970 para ayudar a cultivar patatas, cereales y hortalizas. Sin embargo, los pesticidas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y en el agua potable. El pasado mes de junio el agua potable de un pueblo del cantón de Friburgo tuvo que ser cortada después de que se descubrieran cantidades excesivas de clorotalonil. El gobierno desarrolla un plan de acción para reducir la contaminación por plaguicidas, pero los críticos dicen que estas medidas no son suficientes. Entre tanto, están pendientes dos iniciativas populares sobre la calidad del agua potable en Suiza. Aunque el gobierno las ha rechazado, es probable que los votantes tengan la última palabra al respecto.