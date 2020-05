Coronavirus: la situazione in Svizzera

Berna, Viena y Berlín avanzan en apertura fronteriza 15 de mayo de 2020 - 17:03 Desde la medianoche de este viernes, se autoriza el cruce de fronteras entre Suiza, Alemania y Austria a aquellos que deseen visitar a sus parejas o parientes o participar en un acontecimiento familiar importante, anuncian las autoridades helvéticas en conferencia de prensa. Mario Gattiker, de la Secretaría de Estado para las Migraciones, agregó que la autorización concierne igualmente a los propietarios de bienes inmuebles, jardines personales, tierras agrícolas, reservas de caza o bosques, así como para aquellos que deban cuidar de animales. Cabe hacer notar que la autorización no concierne solamente a matrimonios, uniones registradas o personas que tengan hijos en común, sino también a parejas en general. “Hemos recibido miles de consultas de parejas binacionales en las últimas semanas”, dijo Gattiker. Las medidas anunciadas mejorarían la “realidad transfronteriza de sus vidas”. Por otra parte, precisó que aún no está permitido el tránsito con motivos de turismo o para hacer compras. El acceso entre Francia y Suiza, dijo, estaría permitido de aquí al 15 de junio y reiteró que, en el caso de Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus, aún no se han establecidos fechas para la reapertura de fronteras. La entrada en Austria con el fin de utilizar, mantener o explotar bienes inmuebles, precisó, solamente está permitido para los propietarios de una residencia principal o secundaria en ese país. Para ingresar, los interesados deben contar con un certificado médico (de no más de cuatro días) en el que conste que se han realizado, con resultados negativos, una prueba de detección del SARS-CoV-2. Aquellos que quieran cruzar las fronteras deben completar una declaración y presentarla en caso de control fronterizo. El formulario correspondiente puede descargarse de los sitios web de los ministerios del Interior de Alemania y Austria o de la Secretaría de Estado para las Migraciones de Suiza. Cabe señalar que La Administración suiza de Aduanas ha reabierto más de 20 cruces fronterizos desde principios de abril. El 29 de abril, el Gobierno suizo decidió atenuar gradualmente las restricciones de entrada determinadas por la pandemia de coronavirus a medida que se desarrolla la reapertura económica. Las primeras relajaciones entraron en vigor el 11 de mayo y serán ampliadas con base en la evolución de la pandemia. En su reunión del 27 de mayo, el Gobierno de la Confederación debatirá los detalles de una mayor flexibilización de las restricciones de entrada y residencia.