Urgente: disminuirá frecuencia de vuelos de repatriación 07 de abril de 2020 - 16:55 El Ministerio suizo de Exteriores anunció este martes la disminución de vuelos de repatriación y urgió a los suizos bloqueados en el exterior a ponerse en contacto con las embajadas para asegurar su retorno. “Hemos realizado 21 vuelos para traer de vuelta a casa a 4 600 personas por lo que la frecuencia de los vuelos disminuirá en los próximos días”, señaló el responsable de la Gestión de Crisis en el Ministerio suizo de Exteriores, Hans-Peter Lenz. En consecuencia, exhortó a sus conciudadanos varados en el extranjero como consecuencia de la crisis del coronavirus, a ponerse en contacto con las embajadas correspondientes para anunciarse y asegurar su retorno. Hasta este martes se han realizado 21 vuelos a Suiza con 4 600 turistas procedentes de diversos países del mundo, dijo y precisó que, de entre ellos, 2 600 son de nacionalidad helvética y 2 000 extranjeros, principalmente de Europa o residentes en la Confederación. Para los próximos días, indicó, están previstos ocho vuelos más (incluidos uno desde San José y otro desde Guatemala). Puntualizó igualmente que, en la organización de los vuelos de repatriación, ha habido colaboración con empresas privadas y con otros países que también han ayudado a ciudadanos helvéticos a volver a sus hogares. En el caso de países de África, en especial de Namibia y Cabo Verde, dado el escaso número de turistas suizos, esa coordinación es esencial. El DFA puso a disposición de los turistas varados en otros países una aplicación en la que podían registrarse para establecer contacto con Berna y participar en la estrategia de repatriación. Hasta ahora, dijo, aún hay 10 000 personas registradas por lo que el DFAE piensa que mucho volvieron y olvidaron suprimir su nombre de la lista u optaron por permanecer en el país en el que se encuentran.