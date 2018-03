Derechos de autor

El servicio civil se populariza 01 de marzo de 2018 - 15:44 A fines de 2017, 48 000 personas prestaban sus servicios en el cuerpo suizo de protección civil militar, 4 000 más que el año anterior. El número de días de servicio subió a 1,8 millones, 100 000 más que en 2016, anunció la Oficina Central para el Servicio Civil. Casi el 75% de ese tiempo se destinó a trabajos en las áreas social y de salud. Alrededor del 10%, a labores ambientales y de conservación, y el resto a trabajos relacionados con la educación, la cultura, la agricultura y las emergencias. El desglose fue similar al del año anterior, pero se ofrecieron más cursos, especialmente relacionados con el cuidado de los niños. + ¿Cómo funciona el servicio militar en Suiza? Sin embargo, para garantizar que haya suficientes soldados en el ejército, el Gobierno suizo quiere hacer que el servicio civil sea menos atractivo. En noviembre pasado solicitó al Ministerio de Economía el diseño de medidas para reducir el número de permisos otorgados a jóvenes reclutados para efectuar el servicio civil en vez del militar.