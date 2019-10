El movimiento aboga por “la ironía, la creatividad y la diversidad”. No pretende ser una organización, sino una “campaña constante, continua e inagotable".

📣 Recuperem la iniciativa! ⏩Amb la noviolència i la desobediència civil com a eines, avancem-nos a la sentència. Canviem l’estat de les coses: suma’t al #TsunamiDemocràtic Tu ets el tsunami! 🌊

El tsunami democrático catalán se gestó en Ginebra Belén Couceiro 17 de octubre de 2019 - 11:40 La plataforma digital, que ha movilizado a miles de ciudadanos en Cataluña contra la sentencia del denominado procés, nació en una reunión celebrada en Ginebra, según el diario ginebrino Le Temps y la prensa española. Todos se preguntan quién está detrás de la principal plataforma que lidera las movilizaciones de protesta en Cataluña, desde que el pasado lunes se conoció la sentencia del Tribunal Supremo de España que condena a varios líderes del independentismo catalán a penas de hasta 13 años de prisión. + ¿Qué dice la prensa suiza de la sentencia? El tsunami democrático se ha convertido “en la columna vertebral de la protesta popular” en Barcelona y otras ciudades catalanas, escribe Le Temps. Y “aunque los principales implicados lo desmientan, hay muchos indicios que apuntan en una misma dirección: el origen del tsunami democrático se situaría en Ginebra”, según el diario ginebrino y varios medios españoles. La idea de una plataforma ciudadana se gestó en una reunión en la campiña ginebrina “que pasó prácticamente desapercibida”, dice Le Temps, y que tuvo lugar a finales de agosto. A ella asistieron figuras destacadas del independentismo catalán: el presidente de la Generalitat (gobierno catalán) Quim Torra y su predecesor en el cargo Carles Puigdemont, que visita a menudo Ginebra, Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Anna Gabriel, diputada de las CUP. Estas dos últimas políticas están afincadas en Suiza. El objetivo de la reunión era “intentar unificar el campo del independentismo, que agrupa tendencias políticas muy diversas, pero también preparar la continuación del movimiento” una vez que el Tribunal Supremo dictara sentencia, dice el diario. En un vídeo posteado unos días más tarde en las redes sociales – que según Le Temps parece ser de la citada reunión –Puigdemont y Marta Rovira hablan de la necesidad de “recuperar la iniciativa” y “pasar a la acción”, de una “acción conjunta” de las instituciones y la sociedad, pero también entre los independentistas que están dentro de Cataluña y los que están en el extranjero. El 2 de septiembre, el tsunami democrático emite su primer comunicado. El movimiento aboga por “la ironía, la creatividad y la diversidad”. No pretende ser una organización, sino una “campaña constante, continua e inagotable". Según los medios españoles, tres minutos después Marta Rovira retuitea el mensaje del tsunami democrático. Oriol Junqueras (uno de los líderes en prisión y sobre el que ha caído la mayor pena), Carles Puigdemont y el presidente catalán Quim Torra seguirán su ejemplo. En pocas horas, la cuenta de Twitter del movimiento cuenta con más de 10 000 seguidores. Actualmente tiene casi 185 000 seguidores. Según la prensa española, el propio Puigdemont utilizó la expresión “tsunami democrático” en septiembre de 2017 y el expresidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart (uno de los condenados del procés), también la usó durante el juicio ante el Tribunal Supremo.