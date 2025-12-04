Polonia califica de «terrorismo de Estado» los sabotajes e incursiones de drones rusos

Viena, 4 dic (EFE).- El Gobierno polaco calificó este jueves de «terrorismo de Estado» la incursión de drones rusos en su espacio aéreo y la explosión de un tren en su territorio a mediados del pasado septiembre, que achacó a sabotajes de Rusia.

Así lo denunció el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, en declaraciones a los medios durante el Consejo Ministerial anual que celebra hasta mañana en Viena la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Sikorski recordó que este foro de diálogo se fundó en 1975 durante la Guerra Fría, cuando el bloque soviético «avanzaba políticamente en la dirección correcta, alejándose del fervor revolucionario y la exportación de la revolución bolchevique».

El ministro opinó que este es el problema central de esta organización, que la Rusia actual está pasando de la democracia a la autocracia y de la «coexistencia a la agresión».

Durante su encuentro con los medios, Sikorski mostró fotografías de los drones supuestamente rusos que invadieron el espacio aéreo polaco.

El representante polaco afirmó que «los rusos saben lo mismo que los soviéticos hace décadas. No pueden superar a Occidente en gasto en defensa y, por lo tanto, les resultaría útil aplicar medidas de control de armamentos y fomento de la confianza».EFE

