Polonia cierra dos aeropuertos tras los ataques rusos contra Ucrania

2 minutos

Cracovia (Polonia), 30 oct (EFE) – La Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea (PANSA) confirmó este jueves el cierre temporal de los aeropuertos de Radom y Lublin (este) «para garantizar la libertad de acción de la aviación militar polaca y aliada», tras los ataques a gran escala lanzados por la Federación Rusa contra objetivos en Ucrania en las últimas horas.

En un comunicado, la PANSA indicó que los cierres tienen como objetivo la «seguridad y protección del espacio aéreo polaco, especialmente en las regiones adyacentes a las zonas amenazadas de Ucrania».

El ataque ruso de esta mañana en Ucrania, en el que se emplearon misiles y drones de ataque, se dirigió contra instalaciones energéticas en Zaporiya, y Leópolis, ciudad esta última cercana a la frontera polaca.

El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas (RSZ) anunció la «activación de todos los recursos disponibles», un procedimiento que se ha repetido en numerosas ocasiones desde que comenzó la guerra de Ucrania, e informó del despliegue de cazas y un avión de alerta temprana, mientras que los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento han sido puestos en «nivel de alerta máxima».

Marcin Hada, portavoz de la PANSA, indicó que, hasta nueva orden, en los aeropuertos de Radom y Lublin no se autorizarán «ni despegues ni aterrizajes civiles».

Estas medidas se adoptan poco después de un incidente ocurrido el martes, en el que dos cazas MiG-29 polacos interceptaron un avión ruso de vigilancia y reconocimiento Il-20 que volaba con el transpondedor apagado sobre el mar Báltico, pero que no llegó a traspasar el espacio aéreo polaco.

El 9 de septiembre, tras detectarse una oleada de drones rusos que entraron en el espacio aéreo polaco, se cerraron cuatro aeropuertos -los de Varsovia-Chopin, Modlin, Lublin y Rzeszów-Jasionka-, y se restringió el tráfico aéreo civil a petición del Ejército. EFE

mag/egw/cg