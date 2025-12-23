Polonia reforzará vigilancia de su frontera con Bielorrusia con fondos europeos SAFE

Cracovia (Polonia), 23 dic (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció este martes desde un puesto militar limítrofe con Bielorrusia que su país destinará más de 600 millones de euros de los fondos europeos SAFE (Acción de Seguridad para Europa) para contrarrestar «la guerra híbrida y la migración ilegal» en su frontera este.

En una rueda de prensa, Tusk explicó que la inversión con fondos europeos tiene «carácter estratégico para la seguridad nacional y europea» y que servirán para complementar los 500 millones de euros del presupuesto nacional que Varsovia ya ha empleado para su dispositivo de seguridad fronteriza.

El primer ministro polaco inauguró oficialmente una nueva torre de observación, la quinta construida en los últimos meses, en Ozierany (este), donde ya se ha comenzado a implementar un sistema antidrones que estará operativo dentro de una semana y será el primero de los que Polonia piensa construir en su frontera oriental.

Por su parte, el ministro polaco de Interior, Marcin Kierwiński, destacó la labor de los 6.000 efectivos (incluyendo a más de 4.000 soldados) que permanecen desplegados en las fronteras con Bielorrusia y Lituania «para garantizar que el país pueda celebrar las festividades con seguridad, porque para que unos puedan celebrar, otros tienen que vigilar».

El dispositivo de vigilancia de Polonia en su frontera oriental está considerado uno de los más avanzados de Europa, e incluye una barrera electrónica que cubre más de 400 kilómetros, la cual integra inteligencia artificial para clasificar alertas y controla 5.000 cámaras térmicas y de visión diurna-nocturna.

La infraestructura se complementa con cables de detección de fibra óptica y una recién construida carretera técnica para vehículos blindados y camiones pesados, además de planes para inundar zonas fluviales y pantanosas para evitar que sean accesibles a pie.

A pesar de estos esfuerzos, la presión migratoria persiste y desde enero hasta noviembre de 2025, la Guardia Fronteriza ha registrado más de 14.600 intentos de migrantes de cruzar la frontera de manera irregular desde Bielorrusia. EFE

