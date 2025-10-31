Polonia y Westinghouse firman acuerdo para acelerar programa nuclear polaco

Cracovia (Polonia), 31 oct (EFE) – El Centro Nacional de Investigación Nuclear (NCBJ) de Polonia y la empresa estadounidense Westinghouse firmaron este viernes un acuerdo de cooperación para impulsar el programa nuclear polaco y ampliar su alcance para, además de construir una central energética, llevar a cabo investigaciones conjuntas y formar a técnicos locales el campo nuclear.

El acuerdo fue rubricado en Varsovia por el director del NCBJ, el profesor Jakub Kupecki, la vicepresidenta de Desarrollo Tecnológico y directora de I+D de Westinghouse, Lou Martinez, y el director general de Westinghouse Polska, Mirosław Kowalik.

El ministro de Energía polaco, Miłosz Motyka, destacó la proyección de la energía nuclear en Polonia y aseguró que se convertirá en «el motor de la economía polaca».

«No queremos ser solo un país que implementa esta tecnología, sino un país que también la desarrolla, un país líder», dijo el ministro en el acto posterior a la firma.

El alcance del acuerdo contempla el intercambio de conocimientos y experiencia, así como la realización de proyectos conjuntos que desembocarán en la construcción, en seis puntos de Polonia, de una red de 24 reactores modulares pequeños (SMR), conocidos como ‘mini reactores’.

Martínez destacó que su compañía y las autoridades polacas trabajarán en la fabricación de «combustibles avanzados, materiales para reactores y sensores, y el uso en estas tecnologías de la inteligencia artificial».

El proyecto nuclear de Polonia consiste en un programa dual enfocado en minimizar el papel del carbón en su mix energético, que actualmente se nutre en dos terceras partes de ese .

La principal iniciativa es la construcción de la primera central nuclear estatal en Lubiatowo-Kopalino (Pomerania, norte), que contará con tres reactores AP1000 y tecnología proporcionada por Westinghouse en consorcio con Bechtel.

El inicio de la operación comercial del primer bloque está previsto para 2036.

De forma paralela, el país impulsa el despliegue de pequeños reactores modulares (SMR), como el BWRX-300, mediante una alianza entre ORLEN y Synthos. EFE

