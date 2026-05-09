Portugal aboga por una Europa de paz, libertad y prosperidad frente a actual encrucijada

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Lisboa, 9 may (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, abogó este sábado con motivo de la celebración del Día de Europa por que esta siga siendo «sinónimo de paz, libertad y prosperidad» frente a la actual encrucijada que enfrenta.

«La UE nació de la voluntad de garantir la paz y el progreso en un continente devastado por las guerras. Hoy enfrenta una encrucijada diferente, pero igualmente exigente, la respuesta no está en recular, fragmentar o desistir, está en avanzar, con más unión, más ambición y más coraje político», dijo el socialista Seguro en un video compartido en sus redes sociales.

Y agregó que la Europa que quiere para las próximas generaciones es una que «continúe siendo sinónimo de paz, libertad y prosperidad».

«No porque siempre fue así, sino porque así lo elegimos, generación tras generación, construir de esta forma, esta elección también está en nuestras manos», concluyó el presidente.

Por su parte, el primer ministro luso, Luís Montenegro (centroderecha), también abogó en un mensaje compartido en su cuenta de X por una Europa «de paz, libertad, democracia y prosperidad».

Montenegro recordó el 40 aniversario de la adhesión de Portugal a la Comunidad Económica Europea (CEE) y dijo que el país ibérico se «enorgullece» de formar parte del proyecto europeo.

«En una época de grandes retos, seguiremos comprometidos con la construcción de una Unión más fuerte, competitiva, cohesionada e influyente en el mundo, ¡algo esencial para la defensa de los intereses y las ambiciones de Portugal y de los portugueses!», concluyó. EFE

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