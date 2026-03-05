Portugal celebrará día de luto nacional este sábado por la muerte de António Lobo Antunes

2 minutos

Lisboa, 5 mar (EFE).- El Gobierno de Portugal decidió celebrar un día de luto nacional el próximo sábado por la muerte del escritor António Lobo Antunes, gigante de las letras portuguesas, fallecido este jueves a los 83 años de edad.

El Consejo de Ministros, que en su reunión semanal estuvo encabezado hoy por el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa -que se despide del puesto el lunes- aprobó un decreto para la celebración del día de luto nacional.

El Ejecutivo informó en un comunicado de que también propuso a Rebelo de Sousa conceder a título póstumo el Gran Collar de la Orden de Camões, la máxima insignia de la literatura portuguesa, lo que el jefe de Estado aceptó.

Por su parte, Rebelo de Sousa recordó en un comunicado publicado en la web de la Presidencia que como «lector, admirador y amigo», ya concedió a Lobo Antunes en 2022 la insignia de la Gran Cruz de la Orden de Camões, una orden honoraria que distingue a los que hayan prestado «servicios relevantes a la lengua portuguesa y a su proyección en el mundo».

Ahora, tras su fallecimiento, «depositará junto a él» el Gran Collar, «el máximo símbolo de la literatura portuguesa».

Rebelo de Sousa agregó que ya ha transmitido sus condolencias a la familia del escritor, que deja «una bibliografía vasta, visceral, sofisticada en términos narrativos, atenta a lo cotidiano y que rinde tributo a experiencias como la guerra y la práctica clínica de la psiquiatría».

El presidente aseguró que no ha habido «nadie» que haya sido más imitado por las siguientes generaciones, y que «pocos fueron tan leídos, traducidos, premiados y estudiados».

Lobo Antunes, uno de los más grandes autores en lengua portuguesa, murió este jueves a los 83 años de edad, informó a EFE un portavoz de la editorial Leya, donde están varios de sus libros publicados bajo la marca Dom Quixote.

Autor de una obra amplia con más de tres decenas de novelas editadas, fue un eterno candidato al Premio Nobel de Literatura. EFE

cch-ssa/ah