Portugal incorpora dos aviones enviados por Marruecos para combatir los incendios

Lisboa, 11 ago (EFE).- El Gobierno de Portugal activó el mecanismo de cooperación bilateral en materia de protección civil con Marruecos, que envió dos aviones para participar en el combate de los fuegos que arrasan especialmente el norte del país.

Así lo informó el Ministerio de Administración Interna (del Interior) en un comunicado, donde precisó que la decisión se tomó tras la avería de dos de las aeronaves de las que disponía Portugal para luchar contra las llamas.

«El Reino de Marruecos respondió rápidamente, poniendo a disposición dos aviones del tipo Canadair, que llegarán al territorio nacional hoy mismo y pasarán a formar parte del Dispositivo Especial de Lucha contra Incendios Rurales (Decir) hasta finales de esta semana», detalló la cartera.

El Ejecutivo luso también informó que, inicialmente, se trató de buscar un acuerdo con España, aunque finalmente no fue posible «debido al agravamiento de la situación de los incendios rurales» en el país ibérico.

La Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (Anepc) lusa informó de que los dos aviones Canadair averiados requieren una intervención técnica, por lo que se prevé su reincorporación al dispositivo de lucha contra incendios a finales de esta semana.

Según la Anepc este lunes hay 45 incendios rurales, que movilizan a más 2.400 efectivos, casi 760 medios terrestres y 20 medios aéreos.

Se prevé que las condiciones climáticas empeoren en los próximos días, mientras el país sigue en estado de alerta hasta este miércoles 13 de agosto tras un alargamiento de la declaratoria por parte del Gobierno. EFE

