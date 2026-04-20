Portugal se sumará a la coalición europea de 7 países contra la criminalidad organizada

3 minutos

París, 20 abr (EFE).- Portugal va a convertirse en el octavo miembro de la coalición de países miembros de la Unión Europea, creada en 2021, para trabajar en común y ante las instituciones comunitarias contra la criminalidad organizada y el narcotráfico.

La decisión de integrar a ese país al grupo hasta ahora conocido como C7 se tomó este lunes en París en la reunión de los ministros de Interior y Justicia de Francia, España, Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania y Suecia.

El titular francés de Interior, Laurent Núñez, que hizo de anfitrión junto a su colega de Justicia, Gérald Darmanin, justificó en una conferencia de prensa la entrada de Portugal porque «tiene unos problemas similares» en lo que respecta a la criminalidad organizada y al narcotráfico.

«La criminalidad organizada no tiene fronteras y tenemos que coordinarnos con nuestros socios», y en particular con los más próximos, subrayó Núñez.

España había solicitado a los otros miembros del C7 la incorporación de Portugal, como lo había anticipado su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que estuvo presente en París junto al titular de Justicia, Félix Bolaños, que insistió en su «posición geoestratégica clave» entre Europa, África y América.

Grande-Marlaska, que hizo hincapié en que Portugal es un «nodo esencial» en los flujos marítimos y logísticos, muy relevante para la detección temprana y la interrupción de tráficos ilícitos en el Atlántico, había trasladado así la demanda planteada por el ministro portugués, Luis Neves, durante la última cumbre hispano-portuguesa celebrada el pasado 6 de marzo en La Rábida (Huelva, sur de España).

El ministro español destacó el «compromiso sólido y sostenido» de Portugal con la cooperación policial y judicial internacional y el valor estratégico de sus vínculos con África y Brasil para mejorar la coordinación de investigaciones y el intercambio de información con regiones de especial interés operativo para la UE.

Los países de la coalición adoptaron una declaración conjunta con un plan de acción hasta 2028 centrado en cinco prioridades: desmantelar redes criminales internacionales, reforzar la seguridad marítima y los nodos logísticos, atacar los flujos financieros ilícitos, impulsar la prevención y fortalecer la cooperación internacional.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la seguridad en los puertos marítimos y fluviales, para lo que acordaron trabajar en la puesta en común de información y de las prácticas que se utilizan en unos y otros países, por ejemplo sobre las reglas de acceso a unas infraestructuras que se utilizan para múltiples tráficos ilícitos.

Núñez indicó que compartir información puede resultar útil, por ejemplo para saber que una persona a la que se ha denegado o retirado la entrada a un puerto solicita el acceso a otro en un país diferente.

El ministro francés de Justicia señaló que tres cuartas partes de la droga decomisada en Francia el pasado año fue interceptada en los puertos, para ilustrar cómo son utilizados por la criminalidad organizada y la importancia de su control.

La de este lunes fue la sexta edición de los encuentros ministeriales anuales de la coalición C7, una instancia creada en 2021 en Bruselas para reforzar la cooperación contra la criminalidad organizada y el tráfico de drogas y que después se reunió en Amsterdam (2022), en la ciudad belga de Amberes (2023), en la alemana de Hamburgo (2024) y el año pasado en Cádiz. EFE

ac-cat/rcf

(Foto) (Vídeo)